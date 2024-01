Oroscopo Paolo Fox venerdì 19 Gennaio 2024: Gemelli nervoso

Si presenteranno situazioni che hai maturato nel passato e che non hai mai affrontato. Gestiscile con attenzione.

Sei uscito fuori da un periodo negativo e hai bisogno di una situazione tranquilla da vivere sia in amore che in famiglia.

Vivrai momenti interessanti, a te non piace la monotonia perciò stai allegro. Tutto ciò che farai avrà il sapore della conquista.

La Luna è in aspetto buono. Mercurio porta vantaggi, è il momento migliore per iniziare a fare progetti di cambiamento.

Bilancia

Spesso in casa ci sono state delle divergenze, se non risolte in anticipo potrebbero diventare più pesanti a fine mese.