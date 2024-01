Oroscopo Paolo Fox venerdì 26 Gennaio 2024: Sagittario energico

Giornata di recupero. In amore c’è una spinta in più. Ma il periodo comunque resta agitato.

Sembra che in questi giorni ci sia da mettere a posto un contenzioso d’amore o di lavoro.

Cancro

Se molto critico in amore e a tratti anche molto polemico. Devi comunque far valere le tue ragioni anche se non sono valide.