Paestum, Palmira nuovo simbolo dell’International Archaeological Discovery Award, il Premio promosso dalla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e da Archeo

di Redazione ZON

L’11ª edizione vinta dalla scoperta di un misterioso palazzo che richiama il mito del labirinto sull’Isola di Creta in Grecia.

La XXVII BMTA si svolgerà a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre.

Il Premio “Palmyra”

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e Archeo hanno inteso dare il giusto tributo alle scoperte archeologiche attraverso un Premio annuale, l’International Archaeological Discovery Award, che dalla prima edizione e fino al 2024 è stato intitolato a “Khaled al-Asaad”, Direttore dell’area archeologica e del museo di Palmira dal 1963 al 2003, che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio culturale.

Dopo dieci anni, il Premio è ora intitolato a “Palmyra” nel ricordo sia dell’hashtag #Unite4HeritageforPalmyra – simbolo della campagna di comunicazione della BMTA nel 2016, al fine di riportare l’attenzione sul sito archeologico per la sua ricostruzione e accompagnare la rinascita del turismo culturale in Siria – che del Gemellaggio firmato con Paestum nel 2018 (che sarà ratificato quest’anno alla presenza dei Ministri siriani della Cultura e del Turismo).

L’International Archaeological Discovery Award “Palmyra” è l’unico riconoscimento a livello mondiale dedicato al mondo dell’archeologia e in particolare ai suoi protagonisti, gli archeologi, che con sacrificio, dedizione, competenza e ricerca scientifica affrontano quotidianamente il loro compito nella doppia veste di studiosi del passato e di professionisti a servizio del territorio.

Il Direttore della BMTA Ugo Picarelli e il Direttore di Archeo Andreas Steiner hanno condiviso questo cammino in comune, consapevoli che “le civiltà e le culture del passato e le loro relazioni con l’ambiente circostante assumono oggi sempre più un’importanza legata alla riscoperta delle identità, in una società globale che disperde sempre più i suoi valori”.

Il Premio, dunque, si caratterizza per divulgare uno scambio di esperienze, rappresentato dalle scoperte internazionali, anche come buona prassi di dialogo interculturale e cooperazione tra i popoli.

La scoperta vincitrice 2025

L’edizione 2025 dell’International Archaeological Discovery Award “Palmyra” – assegnato in collaborazione con le testate internazionali media partner della Borsa: Antike Welt (Germania), arCHaeo (Svizzera), Archäologie in Deutschland (Germania), Archéologia (Francia), Current e World Archaeology (Regno Unito), Dossiers d’Archéologie (Francia) – va alla scoperta “di un misterioso palazzo che richiama il mito del labirinto sull’Isola di Creta in Grecia”.

Il Premio sarà consegnato a Lina Mendoni, Ministro della Cultura e dello Sport della Grecia, venerdì 31 ottobre alle ore 18, in occasione della XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che si svolgerà a Paestum da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre. Insieme al Ministro Mendoni, presente anche Olympia Vikatou, Direttore Generale Antichità e Patrimonio Culturale.

Durante la costruzione di un nuovo aeroporto, sulla cima della collina di Papoura, a nord-ovest della città di Kastelli, è stato scoperto un monumento risalente a 4.000 anni fa, attribuito alla civiltà minoica. L’edificio, con mura circolari e stanze intricate, ha un diametro di 48 metri e una superficie di 1.800 mq, sviluppata in otto anelli: si ritiene fosse adibito a funzioni religiose.

La struttura, che ricorda una gigantesca ruota, ha evocato il mito di Arianna. La civiltà minoica risale all’età del bronzo ed è sorta sull’isola di Creta tra il 2700 e il 1400 a.C.; l’edificio si inserisce nel periodo di costruzione dei grandi palazzi di Cnosso e Festo. La presenza di molte ossa animali tra i reperti di ceramica suggerisce un uso per feste rituali con cibo, vino e offerte.

Se i palazzi minoici erano generalmente quadrati o rettangolari, questa struttura circolare – simile a una tomba – potrebbe essere un tumulo con rinforzi a raggiera. Il culto degli antenati e i rituali con tumuli erano infatti diffusi nella Grecia dell’età del bronzo.

La scoperta greca è risultata vincitrice anche dello “Special Award”, assegnato online per il maggior consenso sulla pagina Facebook della BMTA.

Il rilancio della Siria parte da Paestum

I due Ministri della Cultura e del Turismo presenti alla XXVII BMTA

La Borsa ha da sempre al centro del dibattito il tema del dialogo interculturale e della cooperazione, mettendo a disposizione dei Paesi Esteri sin dalla prima edizione uno stand gratuito e presentando best practices, progetti e tavoli comuni. L’iniziativa riceve annualmente grande attenzione da UNESCO (Parigi) e UN Tourism (Madrid), spesso presenti a Paestum con i loro vertici.

Dal 2015, a seguito della distruzione del sito archeologico di Palmira, la BMTA ha lanciato l’International Archaeological Discovery Award.

La Siria è stata espositore per la prima volta nel 2002 e Paese Ospite nel 2003. A Damasco, nel 2005, il fondatore Ugo Picarelli consegnò il “Premio Paestum” alla First Lady Asma al-Assad. Anche durante i periodi più difficili (2011–2024) il dialogo tra Paestum e Palmira è rimasto costante, grazie a Mohamad Saleh, ultimo direttore per il turismo del sito siriano.

Le due aree archeologiche condividono il riconoscimento UNESCO: Paestum (1998) e Palmira (1980), entrambe parte dell’Impero Romano fino alla conquista araba del 634 d.C.

Il nuovo governo della Siria riparte da Paestum con uno spazio espositivo di 24 mq e una conferenza, sabato 1 novembre alle ore 11.30, “Syria: Cradle of Civilization – Tourism and Culture Renaissance”, con la partecipazione dei Ministri Mazen Al Salhani e Mohammed Yassin Saleh, insieme a funzionari e accademici siriani.

Inoltre, la Siria sarà protagonista della conferenza a cura del MAECI e dell’AICS venerdì 31 ottobre alle ore 15.30, con la sede AICS di Beirut. Saranno presentati interventi sul Museo di Aleppo e sulla cittadella di Damasco, in collaborazione con Terre des Hommes Italia e COSV.

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

La XXVII edizione della BMTA si terrà a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre. La manifestazione è un punto di incontro internazionale tra domanda e offerta di turismo archeologico, promuovendo in particolare le bellezze del Mezzogiorno d’Italia.

Dal 2021 si svolge presso il Tabacchificio Cafasso, sito di archeologia industriale risalente agli anni Venti, sede del comando degli Alleati durante lo sbarco del 1943.

L’intuizione della BMTA risale al 1998, anno della candidatura di Paestum a patrimonio UNESCO. Da allora l’evento è diventato catalizzatore di valorizzazione culturale e turistica.

Ingresso gratuito

L’ingresso alla BMTA è gratuito ed è riservato a operatori turistici, culturali, viaggiatori, docenti e stampa, che possono registrarsi online al link: https://bmta2025.eventbrite.it

I visitatori accreditati possono usufruire gratuitamente dell’ingresso alle aree archeologiche di Paestum e Velia e di visite guidate nei giorni della manifestazione.

Frecciarossa Main Partner

Le Frecce offrono ai partecipanti della BMTA 2025 una riduzione del 30% sul prezzo Base per viaggi di andata e ritorno (o singola tratta) sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca con destinazione o origine Salerno/Napoli dal 28 ottobre al 3 novembre 2025.

Per info: https://www.borsaturismoarcheologico.it/info-utili/offerta-frecce/

Enti promotori

Regione Campania, Città di Capaccio Paestum, Parchi Archeologici di Paestum e Velia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno, la Provincia di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

Partner ufficiali

AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Intesa Sanpaolo, S.R.M. Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Carraro Lab, con la partecipazione di Enel.

Ideazione e organizzazione

Leader srl

Per informazioni

www.bmta.it – 089/253170

Ufficio stampa Leader srl – [email protected]