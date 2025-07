Paestum Pizza Fest 2025, dal 24 al 27 luglio | NEXT – Ex Tabacchificio: torna il salotto buono dei pizzaioli

di Redazione ZON

La magia senza tempo dei Templi di Paestum incontra, per il terzo anno, l’arte bianca per eccellenza: la pizza. Dal 24 al 27 luglio 2025, nella suggestiva cornice del NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso, torna il Paestum Pizza Fest, organizzato da Erre Erre Eventi, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana.

Mercoledì 23 luglio, ore 11:30 – Mulino Urbano, Salerno

Mercoledì 23 luglio, alle 11:30, presso il Mulino Urbano di Salerno, si terrà la conferenza stampa ufficiale di lancio del Paestum Pizza Fest 2025.

Durante l’incontro saranno svelati il programma completo, l’elenco ufficiale delle pizzerie presenti, gli appuntamenti speciali e le novità di questa edizione.

Saranno presenti i rappresentanti del Comune di Capaccio, della Camera di Commercio, insieme ai partner e sponsor della manifestazione.

Giornalisti, partner e operatori del settore potranno inoltre degustare una selezione di prodotti d’eccellenza offerti dai partner ufficiali dell’iniziativa.

IL FESTIVAL – TUTTO IL BUONO E IL SANO DEL CILENTO

Il Paestum Pizza Fest nasce per celebrare la biodiversità alimentare del Cilento, comunità emblematica della Dieta Mediterranea e cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Quattro serate di festa, tra tradizione e contaminazioni gastronomiche, degustazioni, dj set e live show come ambasciatrice della cultura e gastronomia italiana.

PROTAGONISTI E PROGRAMMA

«Quest’anno – annunciano Roberto Jannelli e Rosario Agosto, ideatori e coordinatori della manifestazione – oltre a celebrare la pizza con i migliori maestri pizzaioli di Salerno e di tutta la Campania, accoglieremo numerose eccellenze del panorama enogastronomico italiano, pronte a guidare il pubblico in un’esperienza unica in cui sapori, cultura e tradizioni si fondono per regalare al pubblico intrattenimento e gusto».

Il cortile del Next ospiterà talk show e momenti di confronto con giornalisti, esperti di settore, pizzaioli e produttori, trasformando il festival in un laboratorio di sapori, cultura e intrattenimento.

APPUNTAMENTI SPECIALI

Venerdì 25 luglio – Presentazione del libro di Antonella Amodio

La giornalista enogastronomica presenterà il suo nuovo volume sugli abbinamenti tra Pizza e vino , accompagnata da una degustazione guidata dei rosati di 100 Best Rose e una pizza d’autore. Durante la presentazione, sarà servita la pizza MORESE ‘Ode alla Provola e Pepe’, creazione della rinomata Pizzeria I Borboni , accompagnata da una selezione di vini rosati tratti dalla guida 100 Best Italian Rosé va aggiunto alla presentazione di Antonella se possibile.

Venerdì 25 luglio – Pizza Kids con Enrico Porzio

Il pizzaiolo amatissimo dai bambini presenterà la sua nuova pizza dedicata ai piccoli , un mix di gusto e ingredienti genuini, pensata per i più giovani.

Sabato 26 luglio 'Masterclass Abbinamenti Pizza & Sigari Toscani'

Un viaggio sensoriale esclusivo tra pizze d’eccellenza e il fascino intramontabile dei sigari Toscani, guidato da Alfonso del Forno, maestro di abbinamenti e grande esperto di cultura brassicola, e Alessandro Schiavone, relatore del Club Amici del Toscano e maestro nell’arte del sigaro. Durante la presentazione sarà servita le pizze speciali dei maestri pizzaioli delle rinomate pizzerie “Don Antonio 1970 Pizzeria” & “Giagiu” di Salerno.

AREA TALK PODCAST

Grazie alla collaborazione con Cristina Cutino dell’agenzia Ciboh, l’Area Talk Podcast seguirà l’evento ogni sera, raccontando emozioni, storie e curiosità attraverso interviste a pizzaioli, influencer, produttori e personaggi del mondo dello spettacolo.

Un format dinamico e interattivo che darà voce a tendenze, innovazioni e tradizioni del mondo pizza, coinvolgendo sia il pubblico presente che quello online.

AREA LOUNGE

Allestita da Pama Arredamenti con il supporto di Perrella Distribuzione e Network, l’Area Lounge sarà uno spazio elegante e riservato, dedicato a degustazioni esclusive, incontri e momenti di networking, con esibizioni live dei maestri pizzaioli.

CON IL SOSTEGNO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SALERNO

La Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, partner sin dalla prima edizione, continua a sostenere con convinzione il Paestum Pizza Fest, riconoscendone il valore culturale, turistico e imprenditoriale per il territorio.

Il suo sostegno rappresenta un punto di riferimento istituzionale imprescindibile per la crescita e la promozione delle eccellenze locali, rafforzando il legame tra l’evento e il tessuto economico del Cilento e della provincia di Salerno.

Una grazie speciale va ai brand che sostengono con passione il Paestum Pizza Fest 2025: Mulino Caputo, Nobile Pomodori, Caseificio Volpe, Olio Basso, Perrella Distribuzione e Network, Pepsi, Birra Peroni Nastro Azzurro, Cantina Villa Raiano, Acqua San Bernardo, San Giorgio Spa, Barlotti Caseificio Paestum, Azienda Agricola San Salvatore, Pama Arredamenti, Preziosi Casa & Sacar Forni.

Il loro contributo testimonia l’eccellenza e la forza del territorio.

SOLIDARIETÀ

Il festival rinnova l’impegno con il protocollo “Zero Spreco”, in collaborazione con il Banco Alimentare Campania, per ridurre gli sprechi alimentari e donare pizze alle associazioni che assistono famiglie in difficoltà.

IN BREVE

Organizzatori: Erre Erre Eventi.

Main Partner Istituzionale: Camera di Commercio di Salerno.

Main Sponsor: Mugavero Veicoli Industriali, Next Energia, Casa Preziosi & Autodue Srl.

Partner Istituzionali: Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Comune di Capaccio Paestum, Coldiretti, Banco Alimentare Campania.

Partner Territoriali: Unpli Salerno, Pro Loco di Capaccio Paestum, Ass. aMare Paestum, CilentoMania, Ass. Estra APS, Fedapi Salerno.

Partner Tecnici: Capace Workwear, Carpino Srl, Decoriada, Next Fotovoltaico, Gas Carbonarti, Sinergia in Rete, De Luca Attrezzature per la Ristorazione.

Hospitality Partner: Gruppo Pagano Paestum & Hotel Mandetta.

Media Partner: Luciano Pignataro Wine Blog, InfoCilento, Enjoy Cilento, StileTV, TV Oggi, Discovery Paestum, RC575, Radio Paestum, Radio Club91, Il giornale del Cilento, Il Giornale di Salerno, Salerno Comunica, Click Agency.

Digital Strategy: Christian Cutino.