Pagani, furto nell’auto del fondatore di Autismo & Aba

di Marisa Fava

Brutta sorpresa nella mattinata di martedì 24 marzo a Pagani, dove è stato messo a segno un furto ai danni dell’auto di Marco Cercola, fondatore dell’associazione “Autismo & Aba”.

Il veicolo, parcheggiato sotto l’abitazione, è stato trovato completamente a soqquadro. Solo dopo aver aperto la vettura, il proprietario ha scoperto l’accaduto e verificato la sottrazione di diversi oggetti.

Rubati anche materiali destinati ai ragazzi

Tra quanto portato via dai malviventi figurano il libretto di circolazione, effetti personali e un paio di occhiali. Ma il furto ha assunto un peso ancora maggiore per la natura di alcuni oggetti sottratti.

I ladri hanno infatti rubato anche materiale destinato ai ragazzi seguiti dall’associazione, tra cui magliette e cuffie utilizzate durante le attività in piscina. Un gesto che ha colpito non solo sul piano personale, ma anche quello sociale.

L’amarezza e il messaggio di fiducia

Grande l’amarezza espressa dal fondatore, che ha sottolineato la difficoltà nel comprendere un episodio che finisce per incidere indirettamente su attività rivolte ai più giovani.

Nonostante quanto accaduto, resta forte la volontà di proseguire nel percorso intrapreso: l’associazione continuerà a portare avanti le proprie iniziative, confermando l’impegno quotidiano a sostegno dei ragazzi e delle famiglie.

Indagini in corso

L’episodio si inserisce nel quadro dei furti su auto in sosta, fenomeno che continua a essere segnalato in diverse aree del territorio. Resta ora da chiarire la dinamica del colpo e individuare eventuali responsabili.