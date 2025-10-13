PalaSele, Negramaro: domani il ritorno live con il nuovo tour NEGRAMARO PALASPORT 2025

di Redazione ZON

DOMANI, MARTEDÌ 14 OTTOBRE AL PALASELE DI EBOLI

Biglietti ancora disponibili per lo show che dà il via alla nuova stagione spettacolare a cura di Anni 60 produzioni. Continua ad arricchirsi il calendario degli eventi: ecco tutte le novità.

Manca sempre meno al grande ritorno dei negramaro a Eboli, che darà anche il via alla nuova stagione live al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni. Domani, martedì 14 ottobre 2025 è in programma la tappa campana del loro nuovo tour nei palasport, che sta già infiammando le principali città italiane.

Dopo l’iconico concerto di Osaka all’Arena Matsuri di Expo 2025 – dove hanno fatto cantare e ballare il pubblico giapponese – e il successo dell’ultimo album Free Love (Sugar), NEGRAMARO PALASPORT 2025 sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo disco accanto ai grandi classici del repertorio della band.

Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi fino a oggi, i negramaro incarnano non solo una storia artistica unica, ma anche una ventennale amicizia nata nei primi anni Duemila sui banchi dell’università. Scoperti da Caterina Caselli e accolti fin dagli esordi nella scuderia Sugar, sono diventati una grande famiglia musicale. Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent’anni della musica italiana con brani divenuti veri e propri cult.

Dal primo album del 2003 all’ultimo disco di studio Contatto, il percorso dei negramaro è costellato da 8 album di studio, 1 live, 1 greatest hits e 2 docu-film, oltre a record e certificazioni multiplatino. Con questo tour, tornano a Eboli dopo 6 anni dall’ultimo abbraccio con il pubblico campano.

I biglietti per il concerto sono ancora disponibili su Ticketone e al Botteghino del PalaSele (aperto il giorno dello show dalle ore 17). Ingresso generale dalle ore 19, inizio spettacolo ore 21. Radio Italia è la Radio Ufficiale di “Palasport 2025”.

IL CALENDARIO DEL PALASELE 2025/2026

Continua ad arricchirsi il calendario degli show curato da Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli. Sono 15 gli spettacoli in programma da ottobre a maggio per una stagione tutta da vivere “sottopalco”.

Dopo il ritorno dei negramaro, sabato 18 ottobre sarà la volta di Salmo con il Salmo World Tour 2025. Con il suo primo tour mondiale, il rapper porterà dal vivo la potenza del nuovo album RANCH e i brani più amati del suo repertorio.

A seguire, triplo appuntamento con Marco Mengoni: domenica 2, martedì 4 e mercoledì 5 novembre con il tour Live in Europe 2025. Già sold out la prima data, prosegue la caccia ai biglietti per le altre due.

Sabato 8 novembre toccherà a Elodie, per la prima volta al PalaSele, con il tour Elodie Show 2025, estensione naturale del grande spettacolo portato negli stadi la scorsa estate.

Martedì 18 novembre, attesissimo ritorno di Elisa con Palasport Live 2025. Dopo sette anni, la cantante torna nei palazzetti e ha già annunciato una nuova data a Eboli per sabato 9 maggio 2026.

Venerdì 28 novembre partirà dal PalaSele il tour MarraPalazzi25 di Marracash, che dopo il trionfo negli stadi approda nei principali palazzetti italiani. Sarà la prima volta a Eboli anche per Annalisa, che con Capitolo I inaugura la sua nuova narrazione artistica martedì 2 dicembre.

Tra gli appuntamenti già annunciati per il 2026, due sono già sold out: mercoledì 4 marzo con Achille Lauro (Palazzetti Live 2026) e sabato 28 marzo con Olly (Tutta Vita Tour).

Giovedì 5 marzo sarà protagonista Umberto Tozzi con L’Ultima Notte Rosa – The Final Show, tournée d’addio che partirà proprio da Eboli. Riprogrammata, invece, la tappa del tour di Luchè: inizialmente prevista per dicembre 2025, si terrà lunedì 23 marzo 2026.

Ad aprile spazio a Renato Zero (L’OraZero in Tour, sabato 4 aprile) e al ritorno dell’opera Notre Dame De Paris (sabato 18 e domenica 19 aprile). Martedì 5 maggio sarà la volta di Blanco con il suo primo tour nei palazzetti. La stagione live si chiuderà, per ora, con Elisa e Palasport Live 2026 sabato 9 maggio.

E i fan già fremono: il 9 novembre 2027 tornerà anche Laura Pausini con l’attesissimo Io Canto World Tour 2026/2027.

INFO UTILI

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Per informazioni sulla programmazione, prevendite ufficiali, costi dei tagliandi e prenotazioni per disabili:

📞 089 4688156 – 🌐 www.anni60produzioni.com

