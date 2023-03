Palazzo Vecchio imbrattato da attivisti Ultima Generazione

di Gaudieri Brunella

Ieri mattina gli attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato la facciata di Palazzo Vecchio con della vernice lavabile di colore arancione. Al momento del atto vandalico era presente proprio il Primo Cittadino Dario Nardella, che è intervenuto inveendo sugli attivisti. Inoltre alcuni turisti presenti nella piazza hanno fischiato per protestare contro ciò che stava avvenendo.

La condanna del sindaco su quanto avvenuto è stata senza mezzi termini, dopodiché egli stesso insieme a dei restauratori che si trovavano sul posto si è adoperato prontamente per ripulire la facciata del palazzo prima che potesse ulteriormente riportare irrimediabilmente le conseguenze dell’atto.

Il motivo per cui gli attivisti hanno protestato in maniera così brutale riguarda l’approvazione di ieri in Senato di emendamenti riguardanti un disegno di legge per il taglio di diversi sussidi ambientalmente dannosi.

Il Sindaco che si trovava in zona per un sopralluogo, ha commentato definendo gli attivisti dei “barbari” poiché questo non è il modo di protestare.

Gli attivisti hanno diffuso un comunicato in merito a quanto avvenuto: “Questa mattina verso le 10:30 due cittadini parte della campagna Non paghiamo il fossile, promossa da Ultima Generazione, Scientist Rebellion e Veglie contro le morti in mare, hanno imbrattato con vernice arancione lavabile l’ingresso di Palazzo della Signoria di Firenze, utilizzando due estintori”.