Panico in bus sulla linea Marina di Camerota-Pisciotta: uomo aggredisce i passeggeri

di Redazione ZON

Il viaggio in pullman lungo la tratta che collega Marina di Camerota alla stazione ferroviaria di Pisciotta si è trasformato in un vero incubo per i passeggeri. Un uomo originario di Solofra, visibilmente confuso e agitato, ha scatenato il panico aggredendo le persone a bordo e utilizzando un estintore come arma improvvisata.

Il conducente del pullman, comprendendo immediatamente la gravità della situazione, ha deciso di effettuare una sosta d’emergenza a Palinuro. Da lì, come riportato da Salernotoday, il conducente ha allertato tempestivamente i carabinieri, i quali sono arrivati rapidamente sul posto. L’intervento delle forze dell’ordine si è rivelato complesso e delicato, ma i militari, con grande professionalità, sono riusciti a fermare l’aggressore. L’uomo è stato poi arrestato e condotto via per ulteriori accertamenti e per essere sottoposto al giudizio dell’autorità giudiziaria.

Nonostante il caos generato dalla situazione, fortunatamente non si sono registrati feriti gravi tra i passeggeri. Tuttavia, l’uomo ha causato un notevole scompiglio e preoccupazione tra i presenti. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118 del Saut di Palinuro per verificare le condizioni di salute dei passeggeri e offrire l’assistenza necessaria.

L’incidente ha inevitabilmente causato significativi disagi al traffico lungo la tratta, con rallentamenti dovuti all’intervento delle autorità per garantire la sicurezza dei viaggiatori e ripristinare l’ordine.