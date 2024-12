Salerno: parcheggiatore abusivo recidivo colpito da sorveglianza speciale e divieto di soggiorno

di Redazione ZON

Prosegue la lotta ai parcheggiatori abusivi a Salerno. La Questura ha emesso una misura di prevenzione nei confronti di un uomo che svolgeva abitualmente attività illecita in diverse aree della città. Su proposta del Questore, è stata applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno a Salerno per un anno.

L’individuo, noto alle forze dell’ordine, era stato più volte controllato in compagnia di pregiudicati e non si era mai dedicato a un’occupazione lavorativa stabile. Inoltre, si era reso protagonista di numerosi reati che hanno compromesso la tranquillità pubblica, tra cui violazioni del foglio di via obbligatorio e inosservanza di divieti di frequentazione di aree specifiche.