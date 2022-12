Parigi, sparatoria in rue d’Enghien. 3 morti, 4 feriti

Sparatoria quest’oggi a Parigi. L’autore del crimine un signore di 69 anni, pensionato ed ex dipendente delle ferrovie.

L’uomo ha sparato circa otto volte nei pressi di un centro culturale curdo nel pieno centro di Parigi in rue d’Enghien. Tre persone hanno perso la vita nella sparatoria e altre tre sono rimaste gravemente ferite. L’aggressore è rimasto ferito nel successivo scontro con la polizia ed ora si trova all’ospedale sotto stretta sorveglianza. E’ ferito ma è in stato di emergenza “relativa” come riferito dai cronisti.

L’uomo, secondo il Ministro degli Interni Alexandra Cordebard, ha preso deliberatamente di mira gli stranieri ed aveva già precedenti dello stesso genere, in quanto era stato indagato lo scorso anno per aver attaccato un gruppo di migranti all’interno di un campo con una sciabola.

Proprio lo scorso dicembre era stato poi liberato e messo sotto controllo giudiziario e per questo motivo non poteva lasciare il territorio francese nè poteva portare un’arma con sé.

La gente del quartiere è sotto shock. Quando gli spari sono stati esplosi in strada c’è stato subito il panico totale. Alcuni negozianti hanno riferito di esser rimasti chiusi all’interno degli esercizi commerciali.

Non appena le sue condizioni di salute miglioreranno, l’uomo sarò ascoltato dagli inquirenti.