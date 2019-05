Parlamento UE, Berlusconi unico ‘impresentabile’ eletto. Salvini porta in Europa il proprietario del lido dove trascorre le vacanze; spera anche la Comi

Un mix tra new entry e volti conosciuti. Il contingente italiano che rappresenterà l’Italia al Parlamento UE presenta molte novità, qualche volto già noto e un solo ‘impresentabile’: Silvio Berlusconi.

Cominciamo dalla Lega. Salvini è riuscito a far eleggere tra le sue fila il proprietario del ‘Papeete’, il lido dove il Ministro degli Interni trascorre le sue vacanze a Milano Marittima. Presente anche Susanna Ceccardi, nota per le sue campagne anti-campi rom, alcuni dei quali demoliti in prima persona a bordo di una ruspa. Eletti anche due noti euro-scettici come Antonio Maria Rinaldi e Francesca Donato. Siederanno in Parlamento anche Angelo Ciocca, noto per aver calpestato il discorso appena pronunciato da Pierre Moscovici, e Cinzia Bonfrisco, ex Craxiana passata prima a Forza Italia e poi alla Lega.

A proposito di Forza Italia, tra le fila del partito del ‘cavaliere’ potrebbe rientrare tra gli eletti Irene Pivetti, volto storico della Lega ed ex Presidente della Camera, qualora Berlusconi decidesse di optare per un seggio diverso da quello della stessa Pivetti. Spera in un posto anche Lara Comi, indagata per finanziamento illecito e ora accusata anche di corruzione. 996 voti è riuscito a prenderli anche Pietro Tatarella che è attualmente in carcere per le inchieste sulle tangenti in Lombardia.

Nel PD spiccano le figure di Giuliano Pisapia e Carlo Calenda mentre sono state rielette Elisabetta Gualmini ed Alessandra Moretti, ex-bersaniana convertita al Renzismo e fuori dai radar della scena politica dall’uscita da Palazzo Chigi dell’ex Sindaco di Firenze.

Il Movimento 5 Stelle vede tra i suoi eletti Dino Giarusso detto ‘iena’ per il suo passato nella omonima trasmissione Mediaset. “Se non avessi fatto aggiungere ‘detto iena’ sulla scheda avrei visto annullare molte preferenze” ha dichiarato Giarrusso che ha preso 116mila voti.

Tra le altre liste spicca Giorgia Meloni, che dovrà decidere se restare alla Camera oppure trasferirsi a Bruxelles. Il nuovo Parlamento EU non vedrà tra i suoi deputati nessun ‘erede’ di Mussolini. Non sono stati eletti infatti né Alessandra Mussolini né Caio Giulio Cesare Mussolini, fermi rispettivamente a 17mila e 21mila preferenze.