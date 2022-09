Parliamo di tennis: il record di Sara Errani

Il tennis italiano dà sempre soddisfazioni. Ieri la conquista del primo posto nel girone per l’Italia maschile in Coppa Davis, e allo stesso tempo è arrivata questa notizia su Sara Errani.

La tennista è diventata la giocatrice italiana che ha vinto più partite: ben 615. A 35 anni la nostra Sara non si ferma e continua a mietere vittime nel circuito tennistico mondiale. E sembra che non abbia intenzione di fermarsi.

La romagnola ( nata a Bologna ma cresciuta a Ravenna) ha vinto ieri contro la spagnola Rebeka Masarova nei quarti di finale del torneo WTA di Bucarest e così ha festeggiato 2 volte: la vittoria e il record. Francesca Schiavone, altra grande tennista italiana, che aveva raggiunto 614 partite nella sua carriera deve inchinarsi a questo risultato dell’amica. La nostra Sara non ha mai ottenuto una vittoria in uno dei 4 tornei del Grande Slam, ma ha vinto ben 34 tornei. La sua miglior stagione resta il 2012 in cui ha vinto quattro tornei, raggiunto una storica finale al Roland Garros e la semifinale allo US Open. Ha vinto in doppio 22 tornei in coppia con Roberta Vinci. Raggiungendo nel campo del doppio il primo posto della classifica WTA. Inoltre con la squadra italiana ha vinto ben 3 volte la Federation Cup (la Coppa Davis al femminile per intenderci).

E’ stata anche numero 5 nella classifica mondiale singolare. Ha iniziato a giocare a tennis nell’Accademia di Nick Bollettieri in Florida, lo stesso allenatore di Agassi per intenderci. Come si può vedere è una giocatrice che non si arrende mai e che va contro il tempo e l’età. E neanche noi ci arrendiamo a un suo possibile ritiro.