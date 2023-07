Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere in Egitto

di Filomena Volpe

Oggi 18 luglio 2023 Patrick Zaki, stando alla sentenza dei giudici del Tribunale Egiziano di Mansura, è stato condannato a tre anni di carcere in Egitto. Lo studente dell‘Università di Bologna e attivista per i diritti umani accusato nel Paese nordafricano di diffusione di notizie false per un articolo scritto nel 2019 su un attentato dell’Isis e due casi di discriminazione ai danni dei copti, i cristiani d’Egitto.

Patrick Zaki: le parole dell’avvocato difensore Hazem Salah

“Calcolando la custodia cautelare” già scontata, “si tratta di un anno e due mesi” di carcere ancora da scontare”– ha precisato l’avvocato difensore Hazem Salah.

Le parole della fidanzata

“Avevamo trovato una casa, la stavamo rinnovando. Patrick ha finito la sua tesi e avevamo intenzione di iniziare una vita normale e stabile insieme, non c’è ragione per credere che lui possa essere una minaccia. Dopo la scarcerazione si stava concentrando solo su suoi studi, chi può essere contento di riportarci all’inizio di questa storia? Stavamo solo cercando di ricominciare insieme”.