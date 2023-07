Patto contro il bullismo nelle scuole superiori: oggi la sottoscrizione

di Pasquale Capasso

Un’importante intesa è stata raggiunta contro il fenomeno dilagante del bullismo. Un patto che sarà illustrato e sottoscritto nella giornata odierna nella sala giunta del palazzo della Città Metropolitana di Bari. Il protocollo d’intesa sarà sottoscritto fra la città metropolitana di Bari e l’Associazione Volontari Anfi odv per realizzare iniziative volte a prevenire fenomeni discriminatori e di bullismo negli istituti secondari.

Patto contro il bullismo: la sottoscrizione in data odierna

Diverse saranno le personalità che prenderanno parte a questo importante incontro: ci sarà la consigliera metropolitana delegata ai Servizi della persona Antonella Gatti, il dirigente del servizio Welfare e controllo dei servizi discriminatori Francesco Lombardo, e il presidente Anfi Antonio Lascala.

L’Anfi ha molte finalità. Tra di esse si ricordano gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente. Ma non solo. Infatti, l’associazione interviene anche per valorizzare il patrimonio culturale, per promuovere la cultura e la legalità. Infine, interviene anche per prevenire i fenomeni del bullismo.

Diversi sono gli esponenti che fanno parte di questa associazione. Di fatto, tra le sue fila ci sono anche diversi esponenti della Guardi di Finanza in quiescenza, oltre che le figure professionali del mondo del volontariato.

