Pellezzano, anteprima degli “Stati Generali del Cinema” ospitati all’Eremo dello Spirito Santo: dal 26 al 28 settembre 2025

di Redazione ZON

Cresce l’attesa per gli “𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 (𝐞 𝐝𝐞𝐥 “𝐂𝐢𝐧𝐞” – 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨)”, organizzati dal Comune di Pellezzano e da Dlivemedia, evento già presentato all’ultimo 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐳𝐢𝐚, che verrà ospitato 𝐝𝐚𝐥 𝟐𝟔 𝐚𝐥 𝟐𝟖 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 nella splendida cornice del 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐄𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨 di Pellezzano.

Si partirà con un’anteprima, 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟓 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 alle ore 19:45, al 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭 di Capezzano, dove verrà proiettato, in contemporanea mondiale, il film dal titolo “𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑅𝑜𝑐𝑘 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙”, con l’introduzione a cura del giornalista e conduttore radiotelevisivo 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐃𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧𝐢 e la presentazione della conduttrice Radio Rai 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐠𝐠𝐞𝐬𝐞.

A seguire, ci sarà una intensa tre giorni, caratterizzata da dialoghi e approfondimenti con illustri ospiti ed esperti del settore sul Cinema e Cine-turismo, il cui programma verrà svelato nei prossimi giorni.

