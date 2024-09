Pellezzano, attiva la nuova Caserma dei Carabinieri a Coperchia

di Redazione ZON

È ufficialmente operativa la nuova Caserma dei Carabinieri a Coperchia, frazione di Pellezzano. A seguito del completamento delle operazioni di trasloco, la sede situata in via Nicola Russo è ora a disposizione dei cittadini per tutte le attività di sicurezza e ordine pubblico.

L’inaugurazione del presidio, come ha dichiarato anche il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra sulla pagina FB del Comune, rappresenta un segnale importante per la comunità locale, che rischiava di perdere questo fondamentale punto di riferimento per la sicurezza. L’Amministrazione Comunale, insieme a tutta la popolazione, ha espresso grande soddisfazione nel vedere riattivato questo servizio essenziale per il territorio. Il presidio garantisce maggiore presenza delle forze dell’ordine e una risposta più efficace ai bisogni della cittadinanza.

A breve verranno comunicate le date ufficiali dell’inaugurazione e dell’intitolazione della nuova caserma.