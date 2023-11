Pellezzano celebra il 20° anniversario della strage di Nassiriya

di Rita Milione

Pellezzano celebra il XX anniversario della strage di Nassiriya con una solenne celebrazione che si terrà sabato 11 novembre, a partire dalle ore 11.00 in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia, dove al termine della stessa verrà inaugurato un Monumento Commemorativo ai caduti di quel tragico 12 novembre 2003.

Il Sindaco Francesco Morra, unitamente all’Amministrazione Comunale, su iniziativa del Comitato Festa “San Nicola” di Coperchia, in occasione del ventesimo anniversario della strage avvenuta nella base MSU dei Carabinieri di stanza nella città di Nassiriya, in Iraq, il 12 novembre 2003, ricorda ed onora i caduti del vile attentato in cui persero la vita 28 persone, di cui 19 italiani, tra carabinieri, militari e civili, tutti operatori di pace.

“L’Amministrazione Comunale – ha evidenziato il Sindaco Morra – ha voluto omaggiare i militari italiani che hanno dato la vita per la Patria e per difendere la pace e la libertà. Il nostro pensiero va naturalmente anche ai civili deceduti nella strage che si è compiuta 20 anni orsono. Un memoriale che si celebrerà proprio lungo la strada dedicata agli eroi di Nassiriya, nel corso del quale inaugureremo anche un Monumento a loro dedicato”.

“Per l’occasione – ha aggiunto il Primo Cittadino di Pellezzano – rivolgeremo anche una preghiera per la pace in Medioriente, unendoci agli appelli per i negoziati conciliativi lanciati dal Santo Padre affinchè possa risolversi la crisi tra Israele e Palestina, il cui conflitto, purtroppo, sta mietendo tante, troppe vittime innocenti”.

Di seguito il programma del cerimoniale:

ore 11.00: inizio della cerimonia con l’accoglienza della fanfara dei Carabinieri;

ore 11.30: inno nazionale con l’alzabandiera;

ore 11.45: inaugurazione del Monumento Commemorativo e ricordo dei caduti con il saluto delle autorità presenti;

ore 12.00: Concerto della Fanfara dei Carabinieri

Il Sindaco Morra e il Comitato Festa San Nicola, unitamente al parroco della Comunità don Antonio Pagano, che benedirà il Monumento agli eroi di Nassiriya, invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a questo sentito appuntamento