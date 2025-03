Pellezzano, cure termali per gli anziani: al via le iscrizioni per il ciclo 2025

di Redazione ZON

Anche quest’anno, il Comune di Pellezzano, attraverso l’Ufficio delle Politiche Sociali, rinnova il suo impegno a favore della salute e del benessere degli anziani, organizzando un ciclo di cure termali presso le Terme di Rosapepe a Contursi. L’iniziativa, riservata ai cittadini autosufficienti con almeno 60 anni di età, si svolgerà dal 5 al 17 maggio 2025 e sarà destinata a un massimo di 50 partecipanti.

Un’iniziativa di benessere e aggregazione

L’obiettivo del progetto è offrire agli anziani residenti un’opportunità di cura e relax, migliorando il loro stato di salute attraverso i benefici delle acque termali. Oltre agli effetti positivi sul fisico, l’iniziativa favorisce anche l’aggregazione sociale, permettendo ai partecipanti di vivere un’esperienza condivisa all’insegna del benessere.

A sottolineare l’importanza di questa iniziativa è l’Assessore alle Politiche Sociali, Annalaura Villari, che insieme agli uffici comunali ha curato l’organizzazione del servizio, mettendo in primo piano l’attenzione verso i bisogni della comunità e il sostegno agli anziani.

Come partecipare

Gli interessati possono consultare il manifesto ufficiale per conoscere tutti i requisiti e le modalità di adesione. Per ulteriori dettagli e informazioni, è disponibile il seguente link: Clicca qui per saperne di più.

Il Comune di Pellezzano conferma così il proprio impegno nel garantire servizi di qualità ai suoi cittadini, promuovendo il benessere e il coinvolgimento della fascia più anziana della popolazione.