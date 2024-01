Pellezzano, il 4 Febbraio la seconda “Domenica In Salute”

di Antonio Jr. Orrico

Domenica 4 Febbraio 2024, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, a Pellezzano, si terrà la seconda delle tre “Domeniche in Salute” organizzate dal “Rotary Club” Salerno dei Due Principati con il Patrocinio del Comune di Pellezzano.

Si effettueranno due tipologie di visite:

– Screening ortopedico a cura della dott.ssa Rossella Cirillo (ortopedico);

– Visita su intolleranza alimentare a cura del dott. Carmelo Orsi (nutrizionista).

Il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha presentato l’iniziativa: “Ringrazio gli organizzatori delle “Domeniche in Salute”, in particolare il “Rotary Club” Salerno dei Due Principati, i medici e il Consigliere Delegato Maurizio Barbarulo, che domenica 4 febbraio saranno a disposizione dell’utenza per lo screening ortopedico e le visite sulla intolleranza alimentare, completamente gratuite. Come dice un noto proverbio “prevenire è sempre meglio che curare”: quindi l’invito è rivolto a chiunque intenda sottoporsi a questi screening per controllare il proprio stato di salute, ricordando che Pellezzano è sempre vicina a iniziative rivolte in favore dei cittadini.“