Pellezzano, il 7 Aprile screening sanitari gratuiti

di Rita Milione

Spazio alla prevenzione a Pellezzano. Su iniziativa dell’Associazione Culturale e Socio-Sanitaria “Ippocrate”, del Corpo di Soccorso “Universo Humanitas”, del “Lions Club Speciality” di Pontecagnano Faiano Salute e Solidarietà “Pierluigi Schiavone” e con il Patrocinio del Comune di Pellezzano, per domenica 7 aprile 2024, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso via Eroi di Nassiryia alla frazione Coperchia è stata organizzata una giornata di screening sanitari gratuiti dal titolo “Le Giornate di Ippocrate”. Uno dei principali promotori dell’iniziativa è stato il Consigliere Comunale con delega alla Sanità, dott. Maurizio Barbarulo

Nella circostanza verranno allestiti Ambulatori Mobili Humanitas per eseguire esami gratuiti di:

ECG;

Controllo nei;

Rilevazione glicemia;

Screening audiometrico;

Screening patologie del cavo orale.

“Siamo lieti di accogliere sul nostro territorio – ha detto il Sindaco Francesco Morra – questa importante iniziativa di prevenzione sanitaria promossa dall’Associazione Culturale e Socio-Sanitaria “Ippocrate”, dal Corpo di Soccorso “Universo Humanitas” e dal “Lions Club Speciality” di Pontecagnano Faiano Salute e Solidarietà “Pierluigi Schiavone”.

“Ho seguito in prima persona – ha aggiunto il dott. Barbarulo – l’organizzazione di questa giornata dedicata alla prevenzione. Un’occasione da non perdere per tutti coloro che intendono monitorare il proprio stato di salute attraverso screening gratuiti. Ringrazio l’Associazione Culturale e Socio-Sanitaria “Ippocrate”, il Corpo di Soccorso “Universo Humanitas” e il “Lions Club Speciality” di Pontecagnano Faiano Salute e Solidarietà “Pierluigi Schiavone” per la preziosa collaborazione messa in campo nell’organizzazione di questa interessante iniziativa”.