Pellezzano, “Pink Floyd at Pompeii”: il 25 aprile al teatro Charlot con l’anteprima “Racconti d’estate”

di Redazione ZON

ILCresce l’attesa per uno degli eventi cult nel panorama della musica, del cinema e dello spettacolo. Venerdì 25 aprile 2025, alle ore 19:00, presso il Cinema Teatro Charlot alla frazione Capezzano di Pellezzano, andrà in scena la presentazione del film dal titolo “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” a cura di Gino Castaldo.

Al noto critico musicale verrà affidato il compito di descrivere il documentario girato da Adrian Maben nel 1971 tra le maestose rovine, che tornerà sul grande schermo nelle sale cinematografiche dal 24 al 30 aprile, in una versione restaurata e rimasterizzata in 4K dalla pellicola originale in 35 mm, con audio restaurato e mixato da Steven Wilson.

Il Cinema Teatro Charlot si presenta quale palcoscenico ideale per raccontare una delle più grandi intuizioni mai avute dal regista franco-scozzese, riuscito nell’impresa di ambientare proprio nel Parco Archeologico di Pompei il film-concerto di una delle rock-band più amate e apprezzate nella storia della musica mondiale, la prima ad aver tenuto un concerto tra le rovine dell’antica città romana.

Un’anteprima di Racconti d’Estate

“Questo evento – ha dichiarato il Sindaco Francesco Morra – è un’anteprima della rassegna culturale “Racconti d’Estate”, organizzata dal Comune di Pellezzano in collaborazione con DliveMedia – il linguaggio delle arti. E’ un onore ospitare un critico musicale della portata di Gino Castaldo, che meglio di chiunque altro potrà illustrarci, in maniera dettagliata, la rivisitazione del restaurato film sul concerto-evento dei Pink Floyd tenutosi a Pompei agli inizi degli anni ’70”.

“L’occasione, inoltre – ha aggiunto il Primo Cittadino – sarà gradita per annunciare la conferenza stampa di presentazione dell’intera rassegna “Racconti d’Estate”, che si terrà agli inizi di maggio, nel corso della quale verranno annunciati i nomi degli ospiti che ci onoreranno della loro visita, nell’ambito del progetto di promozione e marketing del territorio di Pellezzano. Alcuni sono stati già annunciati a Casa San Remo, durante le giornate del Festival, altri verranno svelati durante l’incontro con i giornalisti”.

L’introduzione all’evento del 25 aprile è affidata a Valeria Saggese, autrice e conduttrice Radio Rai, che oltre ai saluti del Sindaco Morra vedrà anche la partecipazione di Roberto Vargiu, direttore DliveMedia.