Pellezzano, “Racconti d’Estate”: il 28 Giugno arriva Violante Placido

di Rita Milione

Un nuovo appuntamento con Racconti d’estate, terza edizione dell’iniziativa promossa da dLiveMedia diretta da Roberto Vargiu, in collaborazione con il Comune di Pellezzano. Dopo il giornalista sportivo di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il direttore d’orchestra star del Festival di Sanremo Enrico Melozzi e il conduttore di successo Paolo Conticini, è la volta di una donna. Venerdì 28 giugno alle 18, nella Villa Comunale di Coperchia, toccherà a Violante Placido: una donna, un’artista, una madre, divide la sua vita professionale tra set cinematografici e quelli musicali.

È stata la Fata turchina di Pinocchio, ma ha interpretato anche la pornostar Moana Pozzi, ha lavorato, tra gli altri, con George Clooney e il premio Oscar Nicola Cage in un fumetto della Marvel, ha pubblicato due album da cantautrice. Violante Placido è reduce dal successo dell’adattamento teatrale di 1984, il romanzo di George Orwell, con la quale, in tour durante l’inverno scorso e nei panni ambigui di Julia, l’oggetto d’amore del protagonista interpretato da Woody Neri, ha raccontato di un mondo controllato da un singolo partito il Grande Fratello, attraverso la tecnologia.

GLI ALTRI OSPITI

Nei luoghi più suggestivi e pregni storia del territorio di Pellezzano prosegue Racconti d’Estate, appuntamenti durante i quali si rinnova la magia dell’incontro tra i grandi nomi e un pubblico trasversale, assetato di racconti di vita e di professioni diverse, uomini e donne di successo, che hanno raggiunto la vetta con passione e tenacia. In calendario ancora due serate con altrettanti protagonisti della tv, del cinema, dello spettacolo. Il 4 luglio sarà la volta di Dario Sansone, illustratore, cartoonist e leader e autore della folk band napoletana Foja, ma anche cantautore, musicista e regista di film d’animazione. E poi, a fine luglio, arriverà Giampaolo Morelli, attore che ha conquistato definitivamente il pubblico con l’interpretazione de L’ispettore Coliandro dei Manetti Bros. Chissà che dopo l’artista eclettico e ipnotico Racconti d’estate non prosegua con nuovi incontri ancora non annunciati.