Pellezzano, riqualificazione energetica: approvato il progetto

di Rita Milione

Buone notizie per il Comune di Pellezzano, destinatario di fondi provenienti dalla Regione Campania per lavori di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica finalizzata alla messa in sicurezza dei tratti di via Cap. V. Pastore e S.P. 129 Pellezzano – Cava implementando anche la video sorveglianza su entrambe le arterie.

Il progetto presentato dal Comune di Pellezzano è stato ammesso al finanziamento per un importo complessivo di euro 300mila.

“Ringrazio la Regione Campania – ha detto il Sindaco Francesco Morra – che, con apposito decreto dirigenziale, ha ammesso il progetto presentato dal nostro Ente per consentire i lavori di riqualificazione energetica su alcune delle arterie stradali principali che attraversano il nostro territorio. Ancora una volta, i competenti uffici comunali hanno dimostrato la capacità di intercettare fondi da investire per interventi di riqualificazione infrastrutturale sul nostro territorio. In particolare, sento il dovere di ringraziare l’Assessore al ramo Vito Mona e il Rup Alfonso Landi per aver seguito l’iter progettuale che ha portato ad ottenere questo finanziamento”.