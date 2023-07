Pellezzano, nuova edizione de “Il Tiro Al Caciocavallo E Al Cinghiale Corrente”

di Antonio Jr. Orrico

In occasione dei festeggiamenti di S. Nicola a Coperchia, frazione di Pellezzano, ci sarà una nuova edizione de il “Tiro Al Caciocavallo e Al Cinghiale Corrente”. La manifestazione sarà in memoria di Lorenzo Napoli. Il Comitato Festa “San Nicola” della frazione Coperchia di Pellezzano, con il patrocinio del Comune di Pellezzano, in collaborazione con il Circolo dei Cacciatori di Coperchia, organizzerà l’edizione 2023 della manifestazione.

La gara si svolgerà in occasione dei festeggiamenti di San Nicola, Sabato 15 e Domenica 16 Luglio 2023. I cacciatori partecipanti, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso la “cava di pietre” in via Grovito a Coperchia si sfideranno a colpi di caciocavallo con lo scopo di colpirne quanti più possibile e portare a casa l’ambito trofeo. A Pellezzano sono già tutti in attesa trepidante.

“Dopo il successo dello scorso anno, con la ripresa di una tradizione locale che mancava da diverso tempo, è stata di nuovo organizzata una festa molto sentita in memoria di Lorenzo Napoli, conosciuto nell’ambiente dei cacciatori e campione di tiro. Un modo per tenere viva la memoria dei nostri concittadini.” ha dichiarato il Sindaco Francesco Morra.

Potranno partecipare tutti coloro che sono in regola con il porto d’armi e in corso di validità. Il tiro sarà a palla calibro 12/20. I partecipanti dovranno portare il loro fucile, mentre le munizioni saranno fornite dall’organizzazione al momento dell’iscrizione all’evento. Per informazioni contattare i seguenti numeri: 389.2742422 – 347.7585251 – 348.7765864

Una nuova iniziativa che promette di essere il fiore all’occhiello di Pellezzano, ancora una volta.