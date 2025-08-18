18 Agosto 2025 - 10:54

Piaggine e Castel San Lorenzo, i prossimi appuntamenti di “Terre ritrovate”

Le tradizioni antiche e mai dimenticate, la musica popolare e il folklore tornano ad essere protagonisti degli appuntamenti estivi di Terre ritrovate, il programma di eventi che nasce con l’ambizione di promuovere i piccoli borghi della Valle del Calore e il loro patrimonio culturale e gastronomico.

Programma degli eventi

  • 20 agosto – Piaggine, Piazza Vittorio Veneto (ore 22.30)
    “Dal Monte Cervati i sapori del ritorno”
    Tour narrato alla scoperta del borgo antico illuminato dalle stelle. Protagonisti della serata: Rittantico, con la loro folk/world music ancorata alla tradizione cilentana.
  • 22 agosto – Piaggine, dalle ore 17
    Evento itinerante con rievocazione storica in costume d’epoca e gli sbandieratori “Torri metelliane” di Cava de’ Tirreni, che porteranno al pubblico una delle arti più antiche e affascinanti della cultura italiana.
  • 23 e 24 agosto – Castel San Lorenzo
    Festa del Viccio Castellese, presso il suggestivo Mulino del Principe, area affacciata sul Fiume Calore con un antico mulino ristrutturato. In programma:
    • Laboratori
    • Degustazioni
    • Musica con I Valcalore e i Paramusic
    Al centro della festa il viccio castellese, pane di farina e acqua usato in passato per testare la temperatura del forno. Evento organizzato dal Forum dei Giovani di Castel San Lorenzo.

Informazioni

Le due iniziative rientrano nell’accordo per la coesione della Regione Campania, progetto finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024: “Terre ritrovate – I viaggi delle radici nella Valle del Calore Area tematica 06 cultura”, che promuove i comuni di Castel San Lorenzo, Laurino, Piaggine, Roscigno, Sacco e Valle dell’Angelo.

Contatti Stampa

Ufficio stampa – My Fair srl
Addetto stampa: Annavelia Salerno
Email: [email protected]