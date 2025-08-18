18 Agosto 2025 - 10:54
Piaggine e Castel San Lorenzo, i prossimi appuntamenti di “Terre ritrovate”
Le tradizioni antiche e mai dimenticate, la musica popolare e il folklore tornano ad essere protagonisti degli appuntamenti estivi di Terre ritrovate
Le tradizioni antiche e mai dimenticate, la musica popolare e il folklore tornano ad essere protagonisti degli appuntamenti estivi di Terre ritrovate, il programma di eventi che nasce con l’ambizione di promuovere i piccoli borghi della Valle del Calore e il loro patrimonio culturale e gastronomico.
Programma degli eventi
- 20 agosto – Piaggine, Piazza Vittorio Veneto (ore 22.30)
“Dal Monte Cervati i sapori del ritorno”
Tour narrato alla scoperta del borgo antico illuminato dalle stelle. Protagonisti della serata: Rittantico, con la loro folk/world music ancorata alla tradizione cilentana.
- 22 agosto – Piaggine, dalle ore 17
Evento itinerante con rievocazione storica in costume d’epoca e gli sbandieratori “Torri metelliane” di Cava de’ Tirreni, che porteranno al pubblico una delle arti più antiche e affascinanti della cultura italiana.
- 23 e 24 agosto – Castel San Lorenzo
Festa del Viccio Castellese, presso il suggestivo Mulino del Principe, area affacciata sul Fiume Calore con un antico mulino ristrutturato. In programma:
- Laboratori
- Degustazioni
- Musica con I Valcalore e i Paramusic
Informazioni
Le due iniziative rientrano nell’accordo per la coesione della Regione Campania, progetto finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024: “Terre ritrovate – I viaggi delle radici nella Valle del Calore Area tematica 06 cultura”, che promuove i comuni di Castel San Lorenzo, Laurino, Piaggine, Roscigno, Sacco e Valle dell’Angelo.
Contatti Stampa
Ufficio stampa – My Fair srl
