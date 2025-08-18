Piaggine e Castel San Lorenzo, i prossimi appuntamenti di “Terre ritrovate”

di Redazione ZON

Le tradizioni antiche e mai dimenticate, la musica popolare e il folklore tornano ad essere protagonisti degli appuntamenti estivi di Terre ritrovate, il programma di eventi che nasce con l’ambizione di promuovere i piccoli borghi della Valle del Calore e il loro patrimonio culturale e gastronomico.

Programma degli eventi

20 agosto – Piaggine, Piazza Vittorio Veneto (ore 22.30)

“Dal Monte Cervati i sapori del ritorno”

Tour narrato alla scoperta del borgo antico illuminato dalle stelle. Protagonisti della serata: Rittantico , con la loro folk/world music ancorata alla tradizione cilentana.

Evento itinerante con rievocazione storica in costume d’epoca e gli sbandieratori “Torri metelliane” di Cava de’ Tirreni, che porteranno al pubblico una delle arti più antiche e affascinanti della cultura italiana.

Festa del Viccio Castellese, presso il suggestivo Mulino del Principe , area affacciata sul Fiume Calore con un antico mulino ristrutturato. In programma: Laboratori Degustazioni Musica con I Valcalore e i Paramusic Al centro della festa il viccio castellese , pane di farina e acqua usato in passato per testare la temperatura del forno. Evento organizzato dal Forum dei Giovani di Castel San Lorenzo .

Informazioni

Le due iniziative rientrano nell’accordo per la coesione della Regione Campania, progetto finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024: “Terre ritrovate – I viaggi delle radici nella Valle del Calore Area tematica 06 cultura”, che promuove i comuni di Castel San Lorenzo, Laurino, Piaggine, Roscigno, Sacco e Valle dell’Angelo.

