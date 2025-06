Piazza della Libertà, l’area giochi degradata: pericoli per i bambini

di Redazione ZON

L’area giochi di Piazza della Libertà, a Salerno, versa in condizioni indecorose. Tra la Stazione Marittima, l’ingresso del parcheggio interrato e il Crescent, lo spazio dedicato ai più piccoli si presenta come un luogo trascurato, degradato e potenzialmente pericoloso per chi lo frequenta.

A segnalarlo è il quotidiano “La Città”, che oggi dedica la prima pagina a una situazione ormai fuori controllo: giostrine danneggiate, pavimentazione antiscivolo compromessa, rifiuti ovunque – in particolare mozziconi di sigaretta che spuntano dalle griglie di plastica – rendono l’intera area inadatta ai bambini.

Ma il problema non si esaurisce nell’assenza di manutenzione. A peggiorare il quadro è l’uso improprio dell’area da parte di gruppi di adolescenti, spesso privi di controllo, che la trasformano in un luogo di bivacco, ignorando la sua reale destinazione.

Una vergogna doppia: da un lato la mancata cura da parte dell’amministrazione comunale, dall’altro l’inciviltà di chi non rispetta gli spazi pubblici. E tutto questo avviene in una delle zone più esposte della città, sotto gli occhi dei turisti che sbarcano a Salerno e che si ritrovano davanti un’area giochi ben lontana dagli standard che magari conoscono nelle loro città.

Uno spazio piccolo, facile da gestire, eppure ridotto a simbolo di abbandono. Un’occasione persa per offrire decoro urbano, attenzione all’infanzia e una migliore immagine della città.