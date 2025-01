Pietro Campiglia (DiFarma Unisa) riceve il premio “Valore Coraggio” in Campidoglio per le scoperte scientifiche di importanza mondiale

di Redazione ZON

Il Professore Pietro Campiglia ha ricevuto, nella giornata di ieri, a Roma, all’interno del Campidoglio, il Premio Internazionale Valore Coraggio, assegnato dalla Fondazione Italia Sostenibile, per il risultati ottenuti, dal 2018 al 2024, alla guida del Dipartimento di Farmacia di Unisa, nel settore della ricerca scientifica.

Il riconoscimento, che arriva al termine dei 6 anni di attività svolta in qualità di Direttore di Difarma, è un premio per l’enorme volume di progetti di ricerca presentati e finanziati, per un valore complessivo di oltre 37 milioni di euro, ma anche per la capacità di trasformare in attività lavorativa e di ricerca, i finanziamenti ottenuti nell’arco temporale che va dal 2018 al 2024.

“Grazie ad un gruppo di lavoro del quale mi onoro di fare parte – ha sottolineato il Professore Pietro Campiglia – abbiamo ottenuto importanti risultati nel settore della ricerca scientifica, attuando anche una netta inversione nel fenomeno della fuga dei cervelli. Utilizzando i fondi intercettati dalla nostra progettazione, abbiamo consentito a tanti giovani laureati e dottorandi, di avviare o proseguire un percorso lavorativo importante sul territorio, valorizzando competenze e capacità che, altrimenti, avrebbero raggiunto altri atenei, in Italia o all’estero.”

“Credo“, conclude il Professore Pietro Campiglia, “che la mission di chi, oggi, lavora nel settore della formazione universitaria sia anche quello di offrire concrete opportunità di impiego e di crescita professionale alle tante menti che, proprio all’interno di Unisa, abbiamo accolto e formato“.