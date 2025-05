Pistola nascosta in ufficio: arrestato imprenditore di Sarno

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che, lo scorso 9 maggio, la Polizia di Stato di Salerno, attraverso investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato distaccato di P.S. di Sarno (SA), all’esito di una perquisizione effettuata di iniziativa presso l’abitazione di G.G. (cl. 1992) e la sede dell’azienda di trasporti nella sua disponibilità, ubicate a Sarno, ha tratto in arresto il predetto per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo.

In particolare, a seguito delle citate attività, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno della cassettiera della scrivania ubicata nell’ufficio della predetta società, una pistola semiautomatica marca “Beretta, calibro 7.65, avvolta in una busta di plastica.

Atteso che dai successivi approfondimenti è risultato che l’arma in questione fosse provento di furto perpetrato in provincia di Potenza agli inizi del 2024, l’indiziato è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

All’esito della convalida dell’arresto da parte del Giudice per le indagini preliminari, il predetto indagato è stato sottoposto, altresì, alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Si evidenzia che il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse, così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.