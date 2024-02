Pneumatici moto, le differenze tra utilizzo estivo ed invernale

di Redazione ZON

Gli pneumatici sono fondamentali per la sicurezza dei mezzi a due ruote; essendo la componente a diretto contatto con l’asfalto (e, in generale, con il fondo stradale), determinano la capacità di frenata del veicolo, nonché l’aderenza e la tenuta di strada.

Tutti questi fattori, come i rider più esperti sanno bene, possono essere a loro volta influenzati dalle condizioni ambientali e climatiche.

È per questo che le gomme moto non sono tutte uguali, ma si differenziano in base ad alcune caratteristiche tecniche e prestazionali.

Benché non esistano pneumatici ‘invernali’ veri e propri – come quelli per i veicoli a quattro o più ruote – è pure vero che vi sono coperture per moto e scooter più adatte ad essere utilizzate in inverno, laddove sia permesso dalle norme vigenti.

A tal riguardo, è bene ricordare che le direttive del Ministero dei Trasporti sono molto chiare: quando nevica, o la strada è ricoperta di ghiaccio o neve, ciclomotori e motocicli non possono circolare.

Ciò nonostante, mutuando in parte le tecnologie adoperate per gli pneumatici per auto, i produttori sono riusciti a differenziare le gomme moto, per meglio adattarsi a condizioni di guida ‘stagionali’.

Di conseguenza, l’offerta di mercato è divenuta ancor più ampia ed articolata ma, al contempo, non semplice da valutare per gli utenti, soprattutto quelli meno esperti.

Pneumatici per moto: esistono ‘estivi’ ed ‘invernali’?

La risposta è, in linea di massima, “sì” ma va correlata da alcune precisazioni. La distinzione tra le due tipologie di gomma non è netta come quella che contraddistingue gli pneumatici per autovetture. Vi sono alcune affinità ma per le moto è più opportuno parlare di opzioni ‘da asciutto’ e ‘da bagnato’.

Come detto, ciclomotori e motocicli non possono circolare in presenza di neve quindi va da sé che non ha senso parlare di gomme da moto per la neve. Ma quali sono, quindi, le differenze tra una copertura ‘estiva’ e una ‘invernale’ per quanto riguarda i mezzi a due ruote?

Le caratteristiche distintive sono due: la mescola e il battistrada. La prima può essere più o meno ‘dura’ a seconda della concentrazione di silice presente al suo interno; le mescole ‘dure’ reggono maggiormente lo stress termico, ragion per cui vengono impiegate nelle gomme estive oppure per sviluppare pneumatici destinati ad equipaggiare mezzi di grossa cilindrata che erogano potenze molto elevate.

Le mescole ‘morbide’, invece, si adattano meglio alle basse temperature (pari o inferiori a 7°).

Per quanto riguarda il battistrada, l’elemento discriminante è la geometria delle scolpiture.

Gli pneumatici ‘da bagnato’ sono solcati da intagli longitudinali che si ‘aprono’ verso l’esterno: non è un caso; questo tipo di design serve a migliorare l’aderenza del mezzo su fondo bagnato, in quanto serve a deviare l’acqua verso l’esterno della ruota.

Gli pneumatici ‘estivi’, invece, hanno una struttura più lineare e meno scolpita. In tal modo, la superficie a contatto diretto con il manto stradale è più ampia; di conseguenza, il mezzo beneficia di trazione e aderenza maggiori, che si traducono in consumi ed emissioni ridotte.

Questo tipo di conformazione caratterizza spesso anche le gomme destinate a moto di grossa cilindrata, sospinte da motorizzazioni potenti, che implicano standard prestazionali molto elevati.

Le gomme moto da inverno, infine, possono presentare un battistrada con tassellature più fitte e lamelle, per ottimizzare l’aderenza e la stabilità del mezzo durante la guida.