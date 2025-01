Pontecagnano, arrestato per furti in un’abitazione e in un’attività commerciale

di Redazione ZON

Il 24 gennaio u.s., a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, nei confronti di un uomo, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica per “furto aggravato”.

Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal G.I.P., ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, l’indagato, nei mesi di novembre e dicembre 2024 avrebbe commesso due furti, il primo ai danni di un’abitazione privata e il secondo presso un’attività commerciale del luogo asportando monili in oro, denaro contante e alcolici per un valore complessivo di circa 7.000 euro.

La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.