Pontecagnano, arrestato per furto in abitazione

di Redazione ZON

Il 24 maggio, a Pontecagnano Faiano (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un uomo per il reato di “furto in abitazione” in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, dopo essersi furtivamente introdotto in una pertinenza immobiliare, si sarebbe impossessato di soldi custoditi in una autovettura.