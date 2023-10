Pontecagnano Faiano: rapina di 5.000 euro ai danni di un supermercato, due arrestati

di Adelaide Senatore

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, unitamente a quelli della Stazione di Pontecagnano Faiano, ieri sera hanno arrestato, in flagranza di reato, per rapina aggravata, in concorso, M.N., 41 anni, e A.M.R. 22 anni. I due malviventi con il volto coperto da passamontagna e sotto la minaccia delle armi, si sarebbero introdotti all’interno di un noto supermercato di Pontecagnano Faiano.

Si sono fatti consegnare dalla cassiera la somma in contanti di circa 5.000 euro. A seguito dei recenti reati contro il patrimonio commessi in provincia, sono stati disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno mirati servizi preventivi selezionando gli obiettivi ritenuti di probabile interesse criminale. Pertanto, subito dopo la rapina è stato possibile concentrare le attività investigative in modo mirato e trarre rapidamente in arresto i due sospettati, rintracciati nella zona industriale di Salerno.