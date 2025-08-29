Pontecagnano Faiano, un successo il Contest di #cittàlaboratoriogiovane

di Redazione ZON

Grande partecipazione e consenso per l’evento finale del contest di #cittàlaboratoriogiovane, ospitato presso la Biblioteca Comunale “Alfonso Gatto” al Museo di Pontecagnano Faiano.

I giovani dei Picentini e della città di Salerno hanno presentato con impegno, passione e creatività le loro idee di nuove attività, offrendo alle Istituzioni territoriali una visione innovativa e sostenibile dello sviluppo sociale ed economico.

L’entusiasmo dei partecipanti

All’iniziativa ha preso parte anche l’Assessore alle Politiche Giovanili, al Commercio e all’Urbanistica del Comune di Pontecagnano Faiano, rimasto colpito dalle business ideas, dall’entusiasmo e dalla determinazione dei promotori.

Una bella pagina di politica giovanile attuale e innovativa che potrà diventare un modello di coinvolgimento delle nuove generazioni nello sviluppo del territorio.

Un percorso di oltre quattro mesi

L’azione di sviluppo delle idee è durata più di 4 mesi. I team di Avalon e QS & Partners hanno animato e promosso la call del Comune di Pontecagnano Faiano, raccogliendo circa 20 proposte con una partecipazione ampia, estesa ai Picentini e a Salerno città.

I promotori sono stati affiancati con incontri personalizzati e collettivi per conferire alle idee solidità tecnica, economica, logistica e di mercato.

Il ruolo dei coach

I partecipanti hanno evidenziato il forte feeling con i coach Michele D’Elia, Patrizia Laudano, Daniele De Chiara e Vincenzo Quagliano, che con le loro competenze hanno supportato e motivato i giovani fino alla presentazione delle business ideas.

Uno sguardo al futuro

L’iniziativa potrà risultare utile anche in progetti di sviluppo strategici, come l’infrastruttura aeroportuale di Salerno Costa d’Amalfi – Cilento e il Masterplan Litorale Salerno Sud, coinvolgendo giovani e donne in percorsi di creatività e innovazione, anche attraverso la creazione di un Think Tank.