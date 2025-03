Pontecagnano, via libera al progetto del pontile: nuovo snodo per turismo e mobilità

di Redazione ZON

Nei giorni scorsi è stato approvato il DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per la realizzazione di un pontile a Pontecagnano Faiano, nell’ambito del Masterplan per la riqualificazione del litorale a sud di Salerno. Il piano prevede la costruzione di sette pontili lungo la costa che si estende da Salerno a Castellabate, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità via mare e potenziare la mobilità sostenibile.

Un’infrastruttura strategica per il territorio

Il progetto, affidato al Settore Ambiente della Provincia di Salerno, rientra in un intervento da 3 milioni di euro, integrato alle opere di difesa costiera. L’iniziativa punta a sviluppare collegamenti marittimi con l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, la cui apertura è prevista per luglio 2024, e a promuovere sistemi di trasporto alternativi, tra cui la mobilità lenta e poli di scambio intermodale.

Il primo di una serie di pontili lungo la costa

Pontecagnano Faiano è stato scelto come punto di riferimento ideale per la realizzazione del pontile, che sorgerà nello specchio d’acqua di fronte all’aeroporto. Questa nuova infrastruttura sarà il primo tassello di un’offerta turistica più ampia, destinata a rendere il territorio ancora più attrattivo per visitatori e residenti.

Fonte: Salernonotizie.it