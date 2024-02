Pontecagnano, violenza sessuale aggravata: arrestato 22enne

di Rita Milione

In data odierna, i Carabinieri della Stazione di Pontecagnano hanno eseguito un’ordinanza, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 22enne del luogo, già detenuto per altra causa, per il reato di “violenza sessuale aggravata”. Secondo l’ipotesi accusatoria l’indagato tra aprile e maggio 2023 avrebbe abusato sessualmente di una minorenne.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.