Porto di Parole, al lido Balnea i bambini scrivono alla pace: una bottiglia in mare e il Mediterraneo fa da postino

di Redazione ZON

Salerno. Domani, martedì 28 maggio, per la dodicesima edizione di Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti, tra gli appuntamenti più attesi c’è Viaggi in bottiglia… tra cielo e mare!”, in programma alle ore 18.30 presso il suggestivo Lido Balnea di Salerno.

Prima di dare inizio alle letture al tramonto i bambini scriveranno messaggi di pace, desideri, sogni e parole gentili che saranno raccolti in una bottiglia e affidati al mar Mediterraneo, il loro “postino” speciale, con la speranza che le guerre si fermino.

Un gesto simbolico affinché i loro pensieri, ambasciatori di un mondo più giusto, solchino le onde per “attraversare” il cuore e la mente degli adulti. I Regalastorie – volontari, scrittori, illustratori e artisti – accompagneranno famiglie e bambini in un viaggio tra parole e speranza, con letture ad alta voce al tramonto. Sarà un momento poetico, in uno degli scorci più belli della città, dove le narrazioni si trasformeranno in gesti di pace da condividere.

Porto di Parole prosegue con oltre 2.000 studenti tra i 3 e i 14 anni impegnati nelle matinée, tra spettacoli, laboratori e itinerari straordinari. Sold out gli eventi nella cupola immersiva, la grande novità del 2025, che offre un’esperienza multisensoriale unica tra immagini e suoni.

Il villaggio della narrazione

Giovedì 29 maggio c’è l’apertura ufficiale del villaggio della narrazione presso il Centro Pastorale San Giuseppe, con installazioni, librerie a cielo aperto, laboratori e spettacoli. In programma Le tragicomiche – vita da eroi (ore 20.15), teatro per famiglie, ispirato a “La canzone di Achille”; per bambini si potrà scegliere tra Sognavo che…, Nel paese dei mostri selvaggi, Toc Toc!, Mago Manuel, Grande, Il mio viaggio da sogno, Orme invisibili e Where is Valerio.

Il programma del weekend

Venerdì 30 maggio la narrazione continua con Parole Ciccio Pasticciose (ore 20.15), lo spettacolo per famiglie tra magia e parole; Un mondo che canta (ore 19.00), concerto del coro giovanile Il Calicanto; le esperienze immersive con Immersuono, E se potessi… (con visori VR), Un grande viaggio con piccoli passi (per 0-3 anni). Tra gli appuntamenti della quinta giornata Piccoli mondi e grandi principi, Il paladino Astolfo in viaggio verso la luna, Storie dell’altro mondo e ancora giochi, racconti e installazioni creative.

Sabato 31 maggio gran finale nel segno dell’immaginazione con Giardini di plastica (spettacolo di Koreja): poesia visiva e trasformazioni sorprendenti; Il sogno in una stanza, La medusa innamorata, Via Vai, Un elefantino particolarmente curioso e Il cortile.

Porto di Parole è organizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi, con il sostegno dell’Ambito S5 Salerno-Pellezzano, il patrocinio del Comune di Salerno, della Provincia di Salerno, del Comune di Olevano sul Tusciano e in collaborazione con I Nuovi Scalzi, Ciccio Pasticcio, il Centro Pastorale San Giuseppe, Fondazione Caritas, Centrale del Latte, Nati per Leggere, il Centro per il Libro e la Lettura, il Maggio dei Libri, il Teatro La Ribalta, Il Calicanto, Scongelando e Decora. Il tema di questa edizione è il Viaggio. Il programma completo è su www.portodiparole.com.