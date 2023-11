Pos come bancomat: spinta ai prelievi in negozi e tabaccai

di Rita Milione

Il governo sta valutando la possibilità di inserire in manovra una misura che consenta ai cittadini di prelevare denaro contante negli esercizi commerciali dotati di Pos, con l’obiettivo di bilanciare in qualche modo la chiusura degli sportelli bancari tradizionali, soprattutto nei piccoli comuni.

È l’obiettivo di una misura contenuta nella Manovra, che modifica le norme antiriciclaggio (i controlli scattano oltre i 250 euro in caso di operazioni tramite soggetti convenzionati e agenti). Dalla relazione tecnica si evince che si vuole ridurre gli “ostacoli” che frenano “l’offerta di servizi di prelievo di contante tramite il convenzionamento di esercizi commerciali diffusi sul territorio (tabaccai, edicole, farmacie, supermercati)”.

Attualmente il Pos viene usato soprattutto per effettuare il pagamento tramite carte di debito o credito nei negozi. Il piano sarebbe quello di ampliare le loro funzioni trasformandoli, pur con dei limiti, in sportelli bancomat per prelevare contanti.

Altra novità riguarda invece il ritorno del tetto al tax credit per i compensi di attori e registi. Il governo lo ha introdotto nel testo con una errata corrige presentata ieri. Questo punto era sfuggito nel momento in cui il testo finale della legge di Bilancio era stato inviato al Senato. Il tetto, infatti, compariva nelle bozze ma non nel ddl inviato a Palazzo Madama. Aggiunta, infine, anche una spiegazione della norma che istituisce un fondo di garanzia degli assicurati del ramo vita.