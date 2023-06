Positano, arrestati in flagranza per furto di generi alimentari e capi d’abbigliamento

di Redazione ZON

Nel pomeriggio del 25 giugno, in Positano i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, tre persone per il reato di furto aggravato in concorso e ricettazione in quanto sorpresi all’uscita di un negozio del centro cittadino, in possesso ingiustificato di generi alimentari, tabacchi e capi di abbigliamento.

Nell’auto, in uso ai predetti, sono stati sequestrati ulteriori beni dello stesso genere, provento di furto in danno di altri esercizi commerciali.