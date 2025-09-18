Presentata la fiera ExpoSele: oltre 80 spettatori al PalaSele di Eboli dal 25 al 27 settembre

di Redazione ZON

Undici tra DOP e IGP della Campania, buyer internazionali, talk su agrifood e innovazione, matching tra domanda e offerta di lavoro, cooking show

Dal 25 al 27 settembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, il PalaSele di Eboli ospiterà ExpoSele, la nuova fiera dell’agroalimentare che punta a rilanciare la storica tradizione fieristica della città con una prospettiva moderna e internazionale. L’evento, con ingresso gratuito per i partecipanti, si propone come vetrina delle eccellenze della Piana del Sele e del Sud Italia (saranno presenti undici tra DOP e IGP), nonché come occasione di incontro tra imprese, istituzioni e mercati esteri.

La manifestazione è promossa dal Comune di Eboli, guidato dal sindaco Mario Conte, e organizzata dal Comitato di Scopo ExpoSele 2025. Il Comune di Eboli è anche patrocinatore, insieme con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, la Camera di Commercio di Salerno, l’Agenzia ICE e il Consorzio Aeroporto Salerno–Pontecagnano. Main sponsor è Banca Campania Centro, mentre tra i partner figurano il GAL Colline Salernitane, il Consorzio ASI Salerno e il Gruppo Stratego.

ExpoSele si annuncia con numeri importanti: oltre ottanta espositori animeranno gli spazi del PalaSele, con un’offerta che spazia dalle eccellenze DOP e IGP alle nuove frontiere dell’innovazione agroalimentare. Spazio anche a servizi, prodotti e macchinari per l’agricoltura, a dimostrazione della trasversalità dell’offerta fieristica.

Il programma non sarà solo espositivo: sono previsti incontri B2B con buyer nazionali e internazionali, talk su agrifood e nuove tecnologie, momenti di formazione sull’internazionalizzazione, spazi dedicati a startup e innovazione, degustazioni e cooking show.

Grande attesa anche per la mostra fotografica “Attraverso la storia”, dedicata alla Fiera Campionaria, con immagini suggestive di Eboli che raccontano le radici e le tradizioni di un territorio da sempre legato all’agricoltura e all’allevamento.

ExpoSele non è solo una fiera per addetti ai lavori: l’ingresso sarà gratuito e aperto al grande pubblico, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare del Mezzogiorno e del Made in Italy.

Dichiarazioni dei protagonisti

Mario Conte, sindaco di Eboli

«Un ringraziamento a chi ha contribuito alla realizzazione di questo progetto così importante e sentito dalla comunità e dalle imprese. ExpoSele riprende lo spirito della storica fiera campionaria degli anni ’60, diventando oggi la fiera delle aziende del nostro territorio. L’obiettivo è rivolgerci ai mercati nazionali e internazionali, rappresentando una grande vetrina e uno spot per la nostra economia. Siamo orgogliosi che ciò accada ad Eboli. Sarà un grande successo».

Vincenzo Consalvo, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Eboli

«Per noi è una sfida che ci emoziona: dopo tredici anni riprendiamo un evento fieristico che valorizza una filiera d’eccellenza. È un progetto programmato da tempo da questa amministrazione, che ha ottenuto i patrocini del Ministero del Made in Italy e di quello dell’Agricoltura: un riconoscimento istituzionale di grande prestigio per tutta la Piana del Sele».

Sara Costantino, presidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Eboli

«ExpoSele ospiterà oltre ottanta stand, con la presenza della Provincia, della Regione e dell’Istituto agrario. Numerosi saranno i convegni dedicati alle tematiche dell’agroalimentare, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione: un segnale concreto di come la città intenda valorizzare la sua vocazione produttiva».

Nicola Calzolaro, comitato ExpoSele

«ExpoSele è un modo per coinvolgere il territorio, informare sulle nuove tecnologie e creare rete tra le aziende. Avremo quattro buyer stranieri – provenienti da Tunisia, Croazia, Romania e Francia – che incontreranno le imprese e scopriranno le bellezze del nostro territorio grazie a un tour dedicato. Sono in programma anche una sessione sul digital marketing, un seminario sull’intelligenza artificiale, sulle tecniche d’avanguardia e sulle nuove tendenze dell’agricoltura, sull’innovazione e sulla valorizzazione delle DOP, IGP e dei territori, con un’attenzione particolare al mondo dei giovani».

Donato Santimone, Comitato ExpoSele, coordinatore della mostra “Attraverso la storia”

«Con questa mostra ripercorriamo le tappe salienti dell’ultimo secolo di storia della tradizione fieristica agroalimentare e degli allevamenti nella città di Eboli. Un viaggio emozionante, che nasce su una tradizione locale antichissima su questi argomenti per il territorio. La sfida è quella di guardare a modelli come fiere internazuonali, con uno sguardo attento al Sud e alla Piana del Sele».

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.exposele.it.