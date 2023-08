Presentazione ufficiale nuovo logo Baronissi Calcio 2010

di Rita Milione

Il Baronissi Calcio è lieto di presentare ufficialmente il suo nuovissimo logo. Questo nuovo emblema rappresenta un importante passo avanti per il club, riflettendo la sua identità e valori fondamentali. Il nuovo logo del Baronissi Calcio 2010 incarna l’energia, la passione e l’impegno del club. Il restyling lascia intatti i segni distintivi del Baronissi calcio che provengono direttamente dallo stemma cittadino.

Il logo è caratterizzato da un design moderno e accattivante, che attira immediatamente l’attenzione degli spettatori. L’adozione dei nostri tradizionali colori ha lo scopo di trasmettere una sensazione di forza e determinazione, mentre la forma dinamica e fluida rappresenta il movimento e la velocità tipici del calcio.

Al centro del logo si trova un pallone da calcio stilizzato, che simboleggia il nocciolo del club: il gioco e il gladiatore e la torre simboli storici del club. È stato scelto un approccio minimalista per dare enfasi al simbolo universale del calcio e ai caratteri del club, permettendo al logo di essere istantaneamente riconosciuto e identificato.

Una caratteristica distintiva del nuovo logo è la fluidità del celeste, bianco e del granata che circondano i tre elementi grafici chiave. Questo motivo grafico riflette l’unione e la coesione del team, lavorando insieme per raggiungere obiettivi comuni. Le linee fluide e sinuose suggeriscono il dinamismo e la solidità del Baronissi Calcio.

L’Amministratore Delegato, Domenica Russo, condivide con entusiasmo la visione strategica che ha guidato la creazione di questo nuovo emblema. L’AD sottolinea che il mondo del calcio sta attraversando un periodo di rapido cambiamento, con nuove sfide e opportunità che emergono costantemente. L’obiettivo principale della Società è adattarsi a questo ambiente in continua evoluzione e mantenersi all’avanguardia. Il nuovo logo è uno dei modi per comunicare visivamente questa volontà di cambiamento e rispondere alle aspettative dei nostri tifosi.

Russo spiega che un’immagine aggiornata è essenziale per rimanere rilevanti e attirare nuovi investitori e appassionati. Il logo precedente era diventato datato e non rispecchiava più la visione moderna della Società. Pertanto, il cambiamento è stato necessario per proiettare un’immagine fresca e allineata con i valori e gli obiettivi della società. Il nuovo logo è il risultato di un attento processo di progettazione che ha coinvolto il contributo di numerosi esperti. Russo sottolinea che il logo rappresenta l’evoluzione della Società, simboleggiando la sua crescita e il suo impegno per l’innovazione.

Il logo – dichiara il Patron Siniscalco – si compone di elementi distintivi che richiamano l’essenza della Società. La combinazione dei tradizionali colori rappresenta l’energia e la vitalità che caratterizzano la nostra società. Il design moderno riflette la nostra dedizione alla precisione e all’efficienza. Inoltre, il logo include un simbolo iconico che rappresenta la nostra connessione con i tifosi e il nostro impegno per la loro soddisfazione.

Il presidente è convinto che il nuovo logo avrà un impatto significativo sull’immagine della Società. Il suo scopo principale è quello di creare un’immagine distintiva e memorabile che lasci un’impressione duratura sulla mente di tutti gli appassionati. Il design moderno e accattivante del logo attirerà l’attenzione e posizionerà la Società come leader nel settore.

L’AD Russo sottolinea che il nuovo logo sarà anche uno strumento per rafforzare l’identità e unificare i tesserati attorno a una visione comune. Sarà un simbolo tangibile che incarna i valori e le aspirazioni della Società. Il processo di adozione del nuovo logo coinvolgerà anche un’importante campagna di comunicazione interna ed esterna per garantire una corretta comprensione e accettazione da parte di tutti gli stakeholder.

Le dichiarazioni del Presidente Antonio Siniscalco e dell’Amministratore Delegato Domenica Russo sul nuovo logo della Società mostrano l’importanza strategica e simbolica di questa innovazione. Il cambiamento è necessario per rimanere competitivi in un ambiente in continua evoluzione, e il nuovo logo rappresenta il primo passo verso una trasformazione più ampia. Con il suo design moderno e distintivo, il nuovo logo genererà un impatto significativo sull’immagine della Società e contribuirà a rafforzare l’identità. In conclusione, il nuovo logo del Baronissi Calcio 2010 rappresenta un importante passo avanti per il club. Non vediamo l’ora di vedere il nuovo logo, sulle nostre maglie, in azione durante la prossima stagione!