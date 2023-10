Previsioni meteo: settimana di sole, si toccano i 34°

di Giusy Curcio

Anticiclone africano con temperature che toccheranno i 34°: queste le previsioni della settimana. Le temperature estive non hanno intenzione di abbandonarci o non per questa settimana. Le condizioni meteo saranno stabili su tutta l’Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi o nube bassa nelle prime ore del giorno, soprattutto in Liguria, sull’alta Toscana e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia la nuvolosità potrà essere più presente, soprattutto al mattino.

Non mancheranno inoltre foschie o temporanei banchi di nebbia nelle primissime ore del mattino, soprattutto sulle pianure del Triveneto. E farà ancora caldo: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto +33°C a Roma, Foggia, Guidonia, Velletri, Castel Gandolfo e Sora.

Nel fine settimana, però, la situazione dovrebbe cambiare. L’arrivo di masse d’aria più umide provenienti da ovest potrebbe causare un cambiamento nelle condizioni meteorologiche in Italia all’inizio della prossima settimana, con la possibilità di precipitazioni sparse.

Secondo le previsioni meteorologiche degli esperti, almeno fino a venerdì 13 ottobre, l’intera penisola italiana sarà ancora influenzata dall’anticiclone estivo. Dal 15 ottobre potrebbero arrivare una serie di cicloni. Tornerà la pioggia, probabilmente la neve a quote prossime ai 2000 metri, ma soprattutto ci sarà, con grande gioia degli amanti dell’autunno, un sensibile abbassamento delle temperature, anche di 10°C.