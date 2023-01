Progetto Polis: documenti presso uno sportello unico

Il Progetto Polis finanziato con 800 milioni di euro e dal valore di 1,2 miliardi di euro è un piano complementare al Pnrr e di Poste italiane. Lo scopo del progetto è quello di realizzare 6.933 uffici postali nei comuni con meno di 15 mila abitanti per poter fornire documenti tutti nello stesso ufficio che diversamente sarebbero reperibili in più uffici.

Un esempio, gli abitanti del comune di Balme in provincia di Torino sono lontani 65 chilometri dal tribunale, 39 dall’Inps, 12 dai Carabinieri e se volessero ottenere 8 certificati dovrebbero percorrere ben 241 chilometri. Lo scopo del progetto è proprio quello di fornire un serie di servizi gestiti dalla pubblica amministrazione presso un unico ufficio.

I prossimi 20 comuni dove saranno realizzati gli sportelli sono Tolmezzo UD, Lamon BI, Calazicorte LC, Gattico-Veruno NO, Taggia IM, Colecchio PR, Alto Remo Terme BO, Borgo a Mozzano LU, Magione PG, Cepagatti PE, Macchiagodena IS, Piedimonte Matese CE, Bernalda MT, Cetraro CS, Aragona AG. Gli sportelli di Poste Italiane del progetto Polis, che normalmente usufruiscono dell’ elevata redditività di una fitta rete di uffici, si autofinanzieranno con le commissioni che oggi vengono pagate alle PA per certificati e servizi. I certificati emessi andranno dalla carta di identità elettronica al passaporto. E poi certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi, la richiesta di riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie castali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili. Poi ci sono i certificati giudiziari, l’ Isee, l’estratto contributivo, il modello Obis per i pensionati, la certificazione unica che oggi va richiesti all’Inps. Peraltro anche l’estratto contributivo che di norma non è il documento più facile da ottenere, anche se si utilizza il famigerato Spid.

A presenziare la presentazione del progetto all’Eur di Roma, il Presidente Mattarella, la leader Giorgia Meloni e i principali esponenti del Governo.