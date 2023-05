Brindisi, matrimonio gay in alta uniforme: picchetto d’onore per i due sposi

di Chiara Gioia

Si tratta del primo matrimonio gay in cui uno dei due rappresentava le forze dell’ordine italiane. Parliamo di un carabiniere, che nella giornata di ieri, ha sposato il suo compagno in alta uniforme. I due, entrambi originari della provincia di Brindisi, hanno scelto come location per celebrare la loro unione civile una masseria pugliese.

Le immagini della cerimonia sono diventate presto virali sui social. In uno degli scatti, figura anche il tradizionale picchetto d’onore dei colleghi carabinieri, che hanno composto il ponte di sciabole e, sull’attenti, hanno atteso il passaggio mano nella mano degli sposi.

E’ stata la prima cerimonia tra uomini in alta uniforme, mentre il 18 luglio 2022, a Cefalù, la vicebrigadiere Elena aveva detto sì alla sua Claudia. I primi protagonisti di nozze gay nell’Arma nel 2018, dopo che Stato maggiore della Difesa ha imposto nel 2017 le linee guida sulle celebrazioni dei militari anche dello stesso sesso, furono Paolo, carabiniere, e Nunzio, il suo sposo.