Rai, oggi la TV di Stato compie 70 anni

di Antonio Jr. Orrico

Un compleanno d’eccezione. La Rai, televisione italiana di Stato, oggi compie 70 anni. Il 3 gennaio 1954 è una data da ricordare proprio perché partirono le prime trasmissioni della televisione italiana. Al tempo, solo il 34% degli italiani possedeva un apparecchio per poter guardare le frequenze. Il primo volto televisivo fu Fulvia Colombo, la prima annunciatrice della televisione italiana, che lanciò i programmi del giorno e in particolare il primo, “Arrivi e partenze“.

Il programma rappresentò, di fatto, l’inaugurazione della programmazione regolare del servizio pubblico. Nel corso di 70 anni, la televisione è passata da essere un semplice elettrodomestico generico a diventare un elemento centrale nella vita familiare, influenzando ritmi, abitudini, gusti e preferenze degli italiani. “Arrivi e Partenze” ha ufficialmente avviato la programmazione Rai con la conduzione di Armando Pizzo e di un giovanissimo Mike Bongiorno. Quest’ultimo poi diventerà una vera e propria icona del piccolo schermo e uno dei conduttori più amati in assoluto di tutti i tempi.

Purtroppo, mancano i filmati registrati di quella giornata inaugurale mentre dieci anni dopo, la Rai festeggiò quella giornata riproponendo a Fulvia Colombo (in foto sopra) di ripetere l’annuncio di dieci anni prima: “La Rai inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissione televisiva“. Il 3 gennaio 1964, infatti, andò in onda “Volti in passerella per il decennale”: una serata speciale condotta da Mina e da Walter Chiari.

Dunque oggi c’è un compleanno d’eccezione, per chi, come la prima rete televisiva italiana, ha accompagnato un’intera nazione per epoche intere, attraversando tante generazioni.