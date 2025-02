Rapina da 400mila euro in gioielleria: arrestato 32enne in provincia di Salerno

di Redazione ZON

All’alba di questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, rintracciato in provincia di Salerno, è accusato di aver partecipato alla rapina avvenuta lo scorso settembre in una gioielleria di via Trieste, nel centro di Avezzano.

Quel giorno, tre malviventi armati di pistola fecero irruzione nel negozio durante l’orario di chiusura, immobilizzando la titolare e svuotando la cassaforte, da cui portarono via gioielli e valori per un bottino di circa 400mila euro. Nessuna persona rimase ferita. Durante la fuga, i rapinatori incrociarono una pattuglia della polizia municipale, minacciando gli agenti con le armi senza però aprire il fuoco. I tre riuscirono a dileguarsi a bordo di una Renault, facendo perdere le loro tracce.

Le indagini dei Carabinieri hanno condotto all’individuazione del 32enne, per il quale è stata disposta la misura cautelare eseguita nelle ultime ore.

Fonte: SalernoToday