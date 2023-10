Rapinato noto imprenditore a Cava de’ Tirreni

di Rita Milione

Attimi di paura a Cava de’ Tirreni per un noto imprenditore di 40 anni: l’uomo – come riporta il quotidiano La Città – è stato rapinato martedì sera mentre era in località Sant’Arcangelo. Il 40enne, minacciato con una pistola dal malvivente, ha consegnato al rapinatore un bracciale d’oro e il borsello in cui c’era anche una pistola regolarmente detenuta, diverse centinaia di euro e il cellulare.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per tentare di risalire all’identità dei rapinatori.