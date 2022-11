“Rave, eclissi”: il primo album di Tananai, ecco la tracklist

Tananai annuncia l’uscita di “Rave, eclissi”, il suo primo album di inediti, fuori venerdì 25 novembre e già disponibile in presave e preorder.

“Rave, eclissi” racchiuderà in 15 tracce tutte le anime di Tananai: artista, produttore, cantautore ma anche uomo figlio del suo tempo e della società in cui è cresciuto. È già attivo anche il sito web ufficiale del nuovo progetto discografico, attraverso il quale Tananai rilascerà, a partire da oggi, contenuti esclusivi, piccoli spoiler e tutte le informazioni di “Rave, eclissi”.

«“Rave, eclissi” è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni. C’è la parte più cazzona, leggera, quella che forse nell’ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c’è sempre il down, l’Eclissi, il mio lato più introspettivo. L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita».

Amore, insicurezze, pentimento, la voglia di festeggiare le belle esperienze della vita e di divertirsi sono solo alcuni dei temi che vivono in connubio e antitesi nel disco, contenente le già note “Abissale”, ultimo singolo attraverso il quale l’artista ha mostrato il suo lato più intimo e malinconico, “Pasta”, “Sesso occasionale” (disco di platino), “Esagerata”, “Maleducazione”, la hit “Baby Goddamn” (triplo disco di platino) e una speciale collaborazione con Ariete nell’inedito “Campo minato”.

Il prossimo anno sarà occasione per Tananai di tornare a suonare live presentando “Rave, eclissi” in un tour nei club prodotto da Friends and Partners. La musica del giovane cantautore viaggerà per l’Italia a partire da venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, alla Casa della Musica, sabato 6 maggio 2023 a Roma, all’Atlantico Live, proseguendo mercoledì 10 maggio 2023 al Tuscany Hall di Firenze, sabato 13 maggio 2023 al Grand Teatro Geox di Padova, per poi concludere giovedì 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano.

Il 1° novembre VEVO, il più grande network di video musicali leader nel mondo, ha pubblicato l’elenco completo della campagna VEVO “DSCVR Artists to Watch” 2023, relativa ai 20 artisti a livello mondiale che VEVO ritiene essere pronti a farsi notare a livello nazionale e internazionale nel 2023. Per l’Italia è stato selezionato Tananai, il quale ha registrato, in esclusiva per la piattaforma, due videoclip tratti dalle canzoni dell’album che verranno pubblicati poco dopo la release di “RAVE, ECLISSI” sul canale ufficiale VEVO di Tananai.

Tracklist “RAVE, ECLISSI”:

ABISSALE QUELLI COME NOI PICCOLA GABBER NERA SALSA DI SOIA CAMPO MINATO FEAT. ARIETE SERIE A GLI ANNI MIGLIORI BABY GODDAMN RAVE ECLISSI SESSO OCCASIONALE MALEDUCAZIONE ESAGERATA TRE QUARTI PASTA FOTTIMI

CALENDARIO TANANAI LIVE 2023

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Atlantico Live

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano @ Fabrique