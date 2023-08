Reddito di cittadinanza, in arrivo altri 80mila stop ad Agosto

di Antonio Jr. Orrico

Una fase transitoria che continua ad essere incredibilmente caotica. Quello dello stop del reddito di cittadinanza continua ad essere un percorso non ben delineato. Gli assistenti sociali continuano a lamentarsi per l’aumento del 50% degli accessi negli uffici comunali. Di contro, anche i comuni lamentano l’assenza di un criterio per effettuare l’elenco dei nuclei fragili. In tutto questo, il Governo prova a mettere delle pezze, ma non ci riesce.

Mentre la ministra Calderone giovedì si recherà in Senato per tenere un’informativa, ieri il ministero del Lavoro ha tenuto un incontro in video call con le Regioni proprio per affrontare le criticità. Dagli stessi governatori, però, è stata contestata l’assenza di informazioni da parte del Governo. Il ministero del Lavoro è poi intervenuto con una nota stampa per comunicare l’esito dell’incontro con Anpal, Anpal Servizi e le Regioni.

Il prossimo step per il reddito di cittadinanza riguarda il nuovo strumento del Supporto alla Formazione e Lavoro che debutterà il primo settembre. Si tratta dalla nuova misura che permetterà di ottenere 350 euro al mese (per un massimo di 12 mesi) per ogni persona che ha avviato un percorso di ricerca o di formazione professionale, destinata ai cosiddetti “occupabili” cioè tutti quelli che hanno perso il reddito di cittadinanza e non rientreranno tra coloro che otterranno l’assegno di inclusione.

Il ministero ha dichiarato: “Sarà regolarmente attiva a partire dal primo settembre la piattaforma Siisl, lo strumento che servirà per la gestione del supporto per la formazione e il lavoro.“

Le Regioni, però, non sono ancora d’accordo, e suggeriscono una modalità transitoria.