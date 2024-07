Martedì 30 Luglio Riapertura Della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Via Vitale a Pellezzano Capoluogo

di Redazione ZON

A seguito dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale da poco completati, riapre la Scuola dell’infanzia e primaria di via A. Vitale a Pellezzano Capoluogo. Il taglio del nastro è previsto per martedì 30 luglio, alle ore 19.00, con una preghiera di benedizione da parte del parroco don Luigi Savino, cui seguirà la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità civili e militari, nonché dei rappresentanti dell’istituzione scolastica.

“L’edilizia scolastica e la sicurezza degli ambienti didattici – afferma il Sindaco Francesco Morra – rappresentano alcune delle priorità del nostro programma di Governo. La riapertura di questo istituto scolastico è una grande soddisfazione per l’intera Amministrazione Comunale. Sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno seguito da vicino questo intervento che ha consentito di riconsegnare in tempo utile la scuola di via Vitale ai nostri piccoli alunni, già pronti e desiderosi di affrontare il nuovo anno scolastico”.

I lavori di manutenzione della scuola rientrano nell’ambito del PNRR – NextGeneration Italia, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

“Ancora una volta – conclude il Primo Cittadino – è emersa la capacità di questo Ente e degli uffici preposti di intercettare i fondi per l’adeguamento strutturale e la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio di nostra competenza. L’obiettivo di questi interventi è quello direndere gli edifici pubblici adibiti a scuole del primo e secondo ciclo di istruzione innovativi, sostenibili, sicuri ed inclusivi, nel rispetto dei parametri indicati dalla vigente normativa”.

Al termine della cerimonia di inaugurazione del ristrutturato plesso scolastico di via Vitale seguirà la festa di fine progetto dell’Estate Pellezzanese 2024, che ha visto protagonisti bambini e ragazzi appartenenti a due fasce d’età: quella dai 3 ai 6 anni e quella dai 6 ai 12 anni.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.