Riapre il Giffoni Multicinema: da domenica 21 settembre al via la nuova stagione
Dopo la pausa estiva e la 55ª edizione del Giffoni Film Festival, la Sala Blu e la Sala Verde riaprono le porte agli spettatori
Il Multisala della Multimedia Valley aderisce all’iniziativa “Cinema in festa”: tutti i film più attesi protagonisti nella casa del festival per i ragazzi a portata di…famiglia
Una lunga storia pronta a continuare. Riparte la programmazione del Giffoni Multicinema e lo fa in grande stile. Da domenica 21 settembre e fino al prossimo giugno, il multisala della Multimedia Valley del comune picentino riaccoglierà il suo pubblico per una nuova avventura tutta da vivere.
Dopo la pausa estiva e la 55ª edizione del Giffoni Film Festival, la Sala Blu e la Sala Verde riaprono le porte agli spettatori. Il nuovo inizio coincide con l’adesione all’iniziativa nazionale “Cinema in Festa”, che permetterà fino al 25 settembre di assistere alle proiezioni in tutta Italia al costo calmierato di 3,50 euro.
Biglietti e servizi
- Biglietto intero: 6 euro
- Ridotto: 5 euro (bambini fino a 11 anni e adulti over 65)
- Carnet 10 ingressi: 45 euro
Tra i servizi per le famiglie: sale con Dolby Atmos, parcheggio gratuito e offerte dedicate ai clienti.
Prima settimana di programmazione
Domenica 21 – Giovedì 24 settembre (in concomitanza con “Cinema in Festa”):
- Ore 17:00 – “I Puffi – Il Film”
Presentato in anteprima a Giffoni55. Avventura dei Puffi con le voci di Paolo Bonolis e Luca Laurenti; Puffetta in originale doppiata da Rihanna.
- Ore 17:00 – “Il mio amico Pinguino”
Storia vera di João, pescatore brasiliano che salva un pinguino coperto di petrolio. Nasce un’amicizia straordinaria che sfida le distanze.
- Ore 19:00 e 21:00 – “Material Love”
Con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal. Una giovane combina-coppie deve scegliere tra l’uomo ideale e il suo ex.
- Ore 19:00 e 21:00 – “The Conjuring – Il rito finale”
Con Vera Farmiga e Patrick Wilson. Ultimo caso dei celebri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren.
Seconda programmazione
Dal 25 settembre:
- Ore 17:00 – “Grand Prix”
Avventura di Ed & Edda: velocità, emozioni e umorismo.
- Ore 19:00 e 21:00 – “Esprimi un desiderio”
Con Max Angioni. Una guerra generazionale in una residenza per anziani si trasforma in alleanza e comunità autentica.
- Ore 19:00 e 21:00 – “Una battaglia dopo l’altra”
Diretto da Paul Thomas Anderson, con Leonardo Di Caprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti. Ex rivoluzionari si riuniscono per salvare la figlia di un compagno da un nemico riemerso dal passato.
Info e contatti
Per informazioni, servizi, vantaggi e programmazione: www.giffoni.it/multicinema
Ufficio Comunicazione Giffoni
